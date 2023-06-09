Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай

Фото: МЧС РК

В связи с масштабным пожаром в области Абай запланированный на 11-13 июня официальный визит Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам отложен на более поздний срок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент планирует посетить область Абай для проведения оперативного совещания и принятия мер по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от бедствия.

В Семее ввели режим ЧС. Предварительно площадь пожара составляет 30 тысяч гектаров.

Три человека, работавших в лесничестве, погибли. 11 перестали выходить на связь.

Опубликованы снимки, как выглядит пожар в "Семей орманы" из космоса.