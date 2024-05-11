В Малый Талдыколь сбрасывают канализационные стоки?

В озеро Малый Талдыколь сбрасывают грязную воду. Сразу несколько труб, которые подвели к водоёму, обнаружили жители близлежащих многоэтажных домов. Они и забили тревогу. По словам очевидцев, вода в озере стала тёмной и пахнет канализационными стоками. И если раньше сюда прилетали дикие утки и лебеди, то этой весной здесь не видно даже чаек. Экозащитники подозревают, что в озеро сливают стоки из колодца-приёмника от новостроек, передаёт BaigeNews.kz.

Берег Малого Талдыколя сейчас напоминает строительную площадку: перекопанный грунт, металлические трубы, повсюду разбросаны напорные рукава.

Когда мы приехали на место, то обратили внимание на цвет воды, которую как раз сливали в озеро. Из трубы бежала жидкость тёмного цвета. Впрочем, как рассказывают жители жилого комплекса "Ак дидар", они фиксировали и сброс жидкости жёлтого цвета.



По словам людей, они покупали жильё специально "с видом на озеро". Застройщики обещали им чудесный вид на водоём с белоснежными лебедями. В итоге, глазам вооружившихся биноклями новосёлов, сейчас предстаёт совсем другая картина. Житель многоэтажки Жалгас Сандыбаев обратил внимание на то, что в этом году на водоём прилетела всего пара лебедей, но и она не стала задерживаться.

"Еще 2 года назад здесь на озере было много птиц. В прошлом году мы насчитали 14 лебедей, потом журавли и чайки прилетали. Этой весной птиц не видно, была пара лебедей только. Мы заметили, что у одной из птиц шея в болотной грязи. За птицами наблюдали в бинокль из окна, потом стали искать причину, почему птицы грязные. Увидели на берегу большие трубы. Специально приехал со стороны проспекта Улы дала, с той стороны заметил трубы диаметром 20 см, оттуда грязная вода течет в озеро. По нашим наблюдениям, воду спускают по графику. Все, кому не лень, сливают сюда стоки. Уже не слышно птиц, их нет, они не будут жить в такой грязной воде. Мы беспокоимся об экологии, в целом за состояние и судьбу озера, красоту своего города", — рассказывает астанчанин.

Жалгас Сандыбаев лично видел, как устанавливали трубы. Он обратился в КСК жилого комплекса. Управляющая компания вызвала полицию и представителей городского акимата.

"Нам удалось это остановить. После заметили ещё одну большую трубу, приехали сами жители домов. В чат скидывали видео, что с небольших труб слив идёт. Хотим уже с полицией разобраться, почему это происходит, где разрешительные документы? Мы отправили информацию в 109, рассылаем в социальные сети. В ЖК "Ак Дидар" входит шесть многоэтажных домов. Нам рекламировали, что мы на первой линии озера. А в итоге, нам приходится бороться за его чистоту", — отмечает Жалгас Сандыбаев.

По информации эксперта ОО "SOS Taldykol" Руслана Уразалиева, огражденная территория, откуда идёт сброс воды, относится к ливнево-очистной станции. Это приемник ливневых стоков. Именно скопившаяся здесь грязная вода с городских улиц и сбрасывается в Талдыколь, рассказывает экозащитник. По его словам, строительство этой станции началось в 2012 году.

"С того времени воду сбрасывали в озеро. Я обратил внимание на специфический запах, нехарактерный для ливневых стоков. У жителей района есть подозрение, что новые дома со стороны проспекта Улы Дала не подключены к центральной системе отвода канализационных стоков. Люди предполагают, что из этих домов стоки, после наполнения колодца-приёмника сбрасывается в озеро. Эти трубы стоят особняком от ливнево-очистной станции, сам резервуар помещен на территорию станции. Это может говорить о том, что это какое-то спланированное мероприятие. Без ведома акимата, конечно, это не может происходить, поэтому нам предстоит выяснить природу сбрасываемой воды", — делится Руслан Уразалиев.

По алгоритму обработки жалоб, специалисты департамента экологии должны взять пробу воды и дать заключение о характере загрязнения. По наблюдениям экоактивистов, визуально качество воды за последние три недели значительно ухудшилось.

В чате акимата Нуринского районы жители периодически оставляют обращения, в которых возмущаются бездействием городских властей.

"Как такое можно сливать в озеро? Живём рядом, здесь такая красота, столько разных птиц: пеликаны, фламинго, лебеди, цапли, утки, рыба есть, выдру видели. А акимат никак не защищает и даже не пытается сохранить такие места. Сделайте его уже заповедной зоной. Оставьте озеро в покое", — пишут люди.

Они жалуются и на запах, требуя от чиновников предоставить официальный ответ, что все-таки сливают в озеро. Просят установить контроль за Малым Талдыколем.

По словам жителей новостроек, работы по сливу воды ведутся в нескольких местах водоёма: начиная от улицы Улы Дала и заканчивая Толе би.

К слову, одну несанкционированную точку сброса вод жильцам удалось ликвидировать. Тогда на место приехала целая комиссия в составе Есильской бассейновой инспекции, департамента экологии, а также представителя управления охраны окружающей среды и полиции. Административный штраф выписали компании, которая производила сброс вод без каких-либо разрешительных документов и рабочего проекта.

Как объясняет Руслан Уразалиев, строительные компании прокладывают дороги и инженерные сети, а при углублении в грунт выступают воды. Рабочие забивают скважины, устанавливают насосы водопонижения, откачивают воду и далее по трубе сбрасывают в озеро.

"Это неправомерно, они считают, что это неизбежная мера, что они выполняют стратегически важную для города работу и водопонижение — просто часть работ. Но ведь это "мартышкин труд". Они откачают, уложат сети, закопают, хотя потом эти сети заполнятся водой и завтра эта канализация, водопровод, электросети, по сути, будут находиться в воде. Особенно весной, когда идёт подъем грунтовых вод. Они углубляются ниже уровня их залегания, уровень воды намного выше, чем эти траншеи, которые они роют. Понятно, что по законам физики происходит выклинивание, вода выходит под давлением", — отмечает экоактивист.

В акимате столицы считают, что сброс грунтовых вод — это необходимая мера при строительстве дорог, а именно перед устройством инженерных сетей. При подготовке основания для инженерных сетей в первую очередь осуществляется сброс грунтовых вод. Без этого проведение каких-либо работ невозможно.

"В настоящее время в рамках проекта "Строительство по улице Толе би на участке от ул. Р. Баглановой до пр. Улы Дала" ведутся строительно-монтажные работы по устройству сетей водопровода, теплотрассы, ливневой и бытовой канализации для подключения к ним жилых комплексов и соцобъектов. В связи с отсутствием точки сброса грунтовых вод в новом районе компактной застройки (район Нура) сброс осуществлялся в Талдыколь. На данный момент работы по водопонижению приостановлены", — сообщили нашему порталу в акимате столицы.

Жители в свою очередь настаивают: слив проводится незаконно, поскольку Талдыколь — природный водоём. Ранее суд обязал акимат установить водоохранные зоны и полосы. Занималось этим управление охраны окружающей среды и природопользования. Обошёлся проект в 22 млн тенге. Полосы установили, чтобы защитить водоём от загрязнения. Люди же заявляют, что строители продолжают сливать в Талдыколь тысячи кубов грязной воды.

Между тем, Водный кодекс запрещает сбрасывать грунтовые воды в открытые водоёмы. Поскольку, как объясняют специалисты, смешение соленой воды с пресной может привести к печальным последствиям для обитателей озёр. Более того, экоактивисты выяснили, никаких согласований с Есильской бассейновой инспекцией ни со стороны акимата, ни со стороны застройщиков не было. Департамент экологии замеров и экспертиз также не проводил.

"Другие две точки сброса были. В прошлом году по северному побережью этого озера была проложена линия канализации, огромная труба на 1600 мм в диаметре. Эта сеть еще не введена в эксплуатацию, весной в колодцы этой сети заливалась вода. Через них в пустые трубы залилась вода, теперь они стоят полные. И чтобы теперь свою работу сдать акимату, управлению коммунального хозяйства, они сейчас прочистить не могут, вода заполнилась со всеми примесями, грязью, отходами", — рассказал экозащитник.

По словам Руслана Уразалиева, без каких-либо разрешений в озеро продолжают сливать не только грунтовую и использованную для прочистки труб воду, но и канализационные стоки. И хотя в акимате заверяют, что эти работы остановлены, жители домов фиксируют обратное. Они намерены и дальше бороться с загрязнением Малого Талдыколя.

Фото и видео: Гульнара Джусупова