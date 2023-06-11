Опубликованы фото погибших при лесных пожарах в области Абай

Фото: t.me/EcologyofQazaqstan

В Министерстве экологии опубликовали фото сотрудников лесничества, погибших во время тушения масштабного пожара в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, при тушении пожара в резервате "Семей орманы" погибли 14 сотрудников Успенского лесничества. Самому молодому из них 25 лет.

Ранее сообщалось, что при ликвидации крупного лесного пожара была утеряна связь с 14 сотрудниками Новошульбинского филиала, которые вышли на свой участок для тушения огня. Спустя некоторое время связь с ними была прервана. Незамедлительно были начаты поисковые работы. В ведомстве распространили список сотрудников:

Жиенбаева Мейрамгуль Кусаиновна , руководитель Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1989 года рождения.

, руководитель Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1989 года рождения. Токтасын Серікжан Бакытбекулы , инженер по охране и защите леса Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1996 года рождения.

, инженер по охране и защите леса Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1996 года рождения. Дуйсембаев Амангелді Спатайулы , водитель Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1964 года рождения.

, водитель Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1964 года рождения. Губаев Алексей Григорьевич , мастер леса - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ЛПР "Семей орманы", 1993 года рождения.

, мастер леса - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ЛПР "Семей орманы", 1993 года рождения. Фоминых Максим Владимирович , инспектор по охране территорий - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы, 1998 года рождения.

, инспектор по охране территорий - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы, 1998 года рождения. Нуржигитов Саят Нуржанович , инспектор по охране территорий - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1972 года рождения.

, инспектор по охране территорий - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1972 года рождения. Начиненов Константин Сергеевич , инспектор по охране - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1983 года рождения.

, инспектор по охране - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1983 года рождения. Сидорин Виктор Александрович , инспектор по охране территорий - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1960 года рождения.

, инспектор по охране территорий - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1960 года рождения. Сидорин Александр Викторович , инспектор по охране территорий - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1984 года рождения.

, инспектор по охране территорий - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1984 года рождения. Пузырев Николай Иванович , водитель пожарной машины Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1968 года рождения.

, водитель пожарной машины Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1968 года рождения. Пузырев Сергей Николаевич , лесной пожарный Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1992 года рождения.

, лесной пожарный Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1992 года рождения. Гражданкин Петр Александрович , лесной пожарный Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1971 года рождения.

, лесной пожарный Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1971 года рождения. Дарибаев Александр Викторович , тракторист - машинист Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1974 года рождения.

, тракторист - машинист Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1974 года рождения. Ганьшин Даниил Евгеньевич, водитель пожарной машины Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ ГЛПР "Семей орманы", 1981 года рождения.

По информации МВД идентифицированы личности пяти погибших работников лесничества, участвовавших в тушении пожара в области Абай.

Это:

Серикжан Токтасын , 27 лет

, 27 лет Александр Сидорин, 39 лет

39 лет Саят Нуржигитов , 51 год

, 51 год Алексей Губаев , 30 лет

, 30 лет Амангельді Дүйсембаев, 59 лет.

В настоящее время уточняются личности остальных 9 человек, обнаруженных на месте тушения пожара.

"По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК ("нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Мы выражаем искренние соболезнования семьям и родным мужественных сотрудников лесничества, погибших, исполняя свой служебный долг", — говорится в сообщении Минэкологии.

Напомним, о пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. Всего за несколько дней гонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров. 9 июня в Семее был объявлен режим ЧС.

Утром 10 июня в МЧС заявили, что обстановка в регионе стабилизируется, однако огонь пока не локализован. В этот же день от должности Министра по ЧС был освобождён Юрий Ильин и назначен новый глава ведомства — Сырым Шарипханов. Тушение пожара в регионе продолжается на девяти участках, задействованы военнослужащие, военная техника и вертолёты.

Из ближайших к очагам пожара и задымления сёл эвакуированы местные жители и пациенты медучреждений. На случай, если придётся спасать пострадавших, организованы бригады скорой помощи и подготовлены резервные койки в стационарах.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил проработать вопрос социальной помощи семьям, пострадавшим от ЧС.