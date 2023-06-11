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  • Опубликованы фото погибших при лесных пожарах в области Абай
t.me/EcologyofQazaqstan Сегодня, 09:25
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Сегодня, 09:25
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Фото: t.me/EcologyofQazaqstan

Опубликованы фото погибших при лесных пожарах в области Абай

В Министерстве экологии опубликовали фото сотрудников лесничества, погибших во время тушения  масштабного пожара в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, при тушении пожара в резервате "Семей орманы" погибли 14 сотрудников Успенского лесничества.  Самому молодому из них 25 лет.

Ранее сообщалось,  что при ликвидации крупного лесного пожара была утеряна связь с 14 сотрудниками Новошульбинского филиала, которые вышли на свой участок для тушения огня. Спустя некоторое время связь с ними была прервана. Незамедлительно были начаты поисковые работы. В ведомстве распространили список сотрудников:

  • Жиенбаева Мейрамгуль Кусаиновна, руководитель Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1989 года рождения.
  • Токтасын Серікжан Бакытбекулы, инженер по охране и защите леса Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1996 года рождения.
  • Дуйсембаев Амангелді Спатайулы, водитель Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1964 года рождения.
  • Губаев Алексей Григорьевич, мастер леса - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ЛПР "Семей орманы", 1993 года рождения.
  • Фоминых Максим Владимирович, инспектор по охране территорий - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы, 1998 года рождения.
  • Нуржигитов Саят Нуржанович, инспектор по охране территорий - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1972 года рождения.
  • Начиненов Константин Сергеевич, инспектор по охране - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1983 года рождения.
  • Сидорин Виктор Александрович, инспектор по охране территорий - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1960 года рождения.
  • Сидорин Александр Викторович, инспектор по охране территорий - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1984 года рождения.
  • Пузырев Николай Иванович, водитель пожарной машины Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1968 года рождения.
  • Пузырев Сергей Николаевич, лесной пожарный Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1992 года рождения.
  • Гражданкин Петр Александрович, лесной пожарный Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1971 года рождения.
  • Дарибаев Александр Викторович, тракторист - машинист Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1974 года рождения.
  • Ганьшин Даниил Евгеньевич, водитель пожарной машины Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ ГЛПР "Семей орманы", 1981 года рождения.

По информации МВД идентифицированы личности пяти погибших работников лесничества, участвовавших в тушении пожара в области Абай.
Это:

  • Серикжан Токтасын, 27 лет
  • Александр Сидорин,  39 лет
  • Саят Нуржигитов, 51 год
  • Алексей Губаев, 30 лет
  • Амангельді Дүйсембаев, 59 лет.

В настоящее время уточняются личности остальных 9 человек, обнаруженных на месте тушения пожара. 

"По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК ("нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Мы выражаем искренние соболезнования семьям и родным мужественных сотрудников лесничества, погибших, исполняя свой служебный долг", — говорится в сообщении Минэкологии.

Напомним, о пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. Всего за несколько дней гонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров. 9 июня в Семее был объявлен режим ЧС.  

Утром 10 июня в МЧС заявили, что обстановка в регионе стабилизируется, однако огонь пока не локализован. В этот же день от должности Министра по ЧС был освобождён Юрий Ильин  и назначен новый глава ведомства  — Сырым Шарипханов. Тушение пожара в регионе продолжается на девяти участках,  задействованы военнослужащие, военная техника и вертолёты.

Из ближайших к очагам пожара и задымления сёл  эвакуированы местные жители и пациенты медучреждений. На случай, если придётся спасать пострадавших, организованы бригады скорой помощи и подготовлены резервные койки в стационарах.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил проработать вопрос социальной помощи семьям, пострадавшим от ЧС.

 

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Сегодня, 09:25
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