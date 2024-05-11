Уроженец Казахстана спасал людей из утонувшего автобуса в Санкт-Петербурге

Родившийся в Казахстане петербуржец Ерхан Аханов рассказал российскому изданию "Фонтанка", как принимал участие в спасении первых пассажиров, которых удалось вытащить из утонувшего в реке автобуса, передаёт BaigeNews.kz.

По словам мужчины, днем 10 мая он ехал с работы, когда увидел сломанную ограду и тонущий автобус.

Первой мыслью было прыгнуть в воду, но другие очевидцы отговорили от этой идеи. Тогда Ерхан Аханов побежал к машине, взял из багажника трос и привязал к забору. По нему сначала спустился один из дагестанцев, а за ним сам Ерхан.

"Ребята открыли люк и начали вытаскивать женщину, я начал делать ей массаж сердца, чтобы дать первую медицинскую помощь, у нее начался рвотный рефлекс — водой захлебнулась, я положил ее на бок и снова стал делать массаж сердца. Кто-то из ребят помогал, начал искусственное дыхание делать", — рассказал он в интервью российскому изданию.

После этого народные спасатели занялись вторым пассажиром. Но больше не смогли никого вытащить из люка, так как спускаться в затопленный салон без веревки было рискованно, а под рукой ничего не было, чтобы разбить стекло.

Сам Ерхан Аханов не считает свой поступок подвигом. "Только одна мысль была, чтобы людей спасти. Это чьи-то родители, чьи-то дети. Чем смогли — помогли. И я думаю, любой мужчина, который считает себя мужчиной или человеком, остановился и помог бы", — говорит он.

По словам Ерхана Аханова, он родился в Казахстане, но последние три года живет в Петербурге, работает водителем.

Напомним, автобус с пассажирами упал в реку Мойку в районе Поцелуева моста днём 10 мая. Предварительно, водитель следовал по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречку на повороте с Большой Морской на Поцелуев мост, не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. Авария попала на видео.

Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. По последним данным, скончались семеро.

До прибытия медиков, людей героически спасали Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Илхом Эргашев, а также капитаны судов, оказавшихся на месте ЧП.

Один из пассажиров, которому удалось спасти, рассказал, как выбирался из него.

Ранее стало известно о том, что среди погибших была и уроженка Казахстана.