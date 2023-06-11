Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в область Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.



Планируется, что президент ознакомится с работой по тушению пожаров в лесных массивах, проведет заседание оперативного штаба и встретится с родственниками работников лесничества, погибших при пожаре.

Напомним, о пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. Всего за несколько дней гонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров.

9 июня в Семее был объявлен режим ЧС. Во время тушения крупного лесного пожара была утеряна связь с 14 сотрудниками Новошульбинского филиала, которые вышли на свой участок для тушения огня. Спустя некоторое время связь с ними прервалась. Незамедлительно были начаты поисковые работы. В ведомстве распространили список этих сотрудников.

Позже стало известно, что в пожаре погибли 14 человек: сначала стало известно о смерти троих человек, на следующий день во время тушения обнаружили ещё 11 тел погибших. Полный список и фотографии погибших можно посмотреть здесь.

Утром 10 июня в МЧС заявили, что обстановка в регионе стабилизируется, однако огонь пока не локализован. В этот же день от должности Министра по ЧС был освобождён Юрий Ильин и назначен новый глава ведомства — Сырым Шарипханов. Тушение пожара в регионе продолжается на девяти участках, задействованы военнослужащие, военная техника и вертолёты. Во второй половине дня в МЧС заявили, что большинство очагов лесного пожара локализованы.

Из ближайших к очагам пожара и задымления сёл эвакуированы местные жители и пациенты медучреждений. На случай, если придётся спасать пострадавших, организованы бригады скорой помощи и подготовлены резервные койки в стационарах.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил проработать вопрос социальной помощи семьям, пострадавшим от ЧС.

Утром 11 июня в МЧС сообщили, что пожар на пяти участках продолжают тушить около 1500 человек.

По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК ("нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).