Трагедия в Санкт-Петербурге: в утонувшем автобусе погибла уроженка Казахстана

К этому часу известно, что ДТП на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге, когда автобус с пассажирами упал в реку, погибли как минимум семь человек. Российские СМИ сообщают имена трёх из них, передаёт BaigeNews.kz.

По данным издания "Фонтанка", Одна из погибших — 28-летняя Марина Ю., уроженка Кокшетау.

"В Петербурге Марина проживала на Косой линии Васильевского острова. Погибшая занималась продажей натуральной косметики и вела блог в соцсетях. Женщина регулярно постила фотографии своего ребёнка — маленького мальчика", — пишет издание.

Предположительно, вторая погибшая — 41-летняя Елена Ш., родилась в Ленинграде и проживала в Кировском районе. Она получила высшее образование в Ленинградском областном университете по специальности "коррекционная и специальная психология". По информации "СПАРК Интерфакс", в прошлом женщина была генеральным директором шести разных коммерческих фирм в области парфюмерии, ювелирной продукции, торговли лесом, электротоварами и полиграфии. На данный момент все перечисленные юридические лица ликвидированы по решению Федеральной налоговой службы. Судя по социальным сетям, у женщины осталась 13-летняя дочка.

Напомним, трагедия произошла 10 мая. Автобус с пассажирами слетел в реку Мойка с Поцелуева моста. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, он задержан как подозреваемый. Возбуждены два уголовных дела. Саму машину подняли со дна реки.

В МЧС сообщили, что завершили работы на месте происшествия. По последним данным, жертвами ДТП стали семь человек. Один из пассажиров, которому удалось спасти, рассказал, как выбирался из него.