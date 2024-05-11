Полицейского убили во дворе дома в Костанайской области
Сегодня, 14:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:03Сегодня, 14:03
133Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz
Тело криминалиста районного отдела полиции с признаками насильственной смерти обнаружено во дворе его доме в селе Узынкуль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Костанайской области.
Как пояснили в ведомстве, сотрудник полиции на момент трагедии находился в ежегодном трудовом отпуске.
"По факту особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступника. Все обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили в ДП Костанайской области.
Расследование находится на контроле Министерства внутренних дел РК. Другие подробности в интересах следствия в ведомстве не разглашают.
Самое читаемое
- Грузия с 1 июня ужесточает правила въезда для туристов
- Казахстанца арестовали за мат в общественном месте
- Казахстан сокращает посевы пшеницы, риса и хлопка
- Война за двор: 8 лет длится борьба между жильцами многоэтажки и владельцем ТЦ в Астане
- Полиция Алматы перешла на усиленный вариант несения службы