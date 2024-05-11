Полицейского убили во дворе дома в Костанайской области

Тело криминалиста районного отдела полиции с признаками насильственной смерти обнаружено во дворе его доме в селе Узынкуль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Костанайской области.

Как пояснили в ведомстве, сотрудник полиции на момент трагедии находился в ежегодном трудовом отпуске.

"По факту особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступника. Все обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили в ДП Костанайской области.

Расследование находится на контроле Министерства внутренних дел РК. Другие подробности в интересах следствия в ведомстве не разглашают.