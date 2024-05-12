Падение автобуса в реку: задержан начальник автоколонны
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В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый по уголовному делу о гибели людей при падении автобуса в реку, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
Уголовное дело расследует СК России по Санкт-Петербургу. Сообщается, что водитель автобуса, упавшего в реку, несколько дней не отдыхал.
"В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО "Такси", организовавшего перевозку людей. В соответствии с должностной инструкцией на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО "Такси". По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха", — рассказали в СК РФ.
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения.
ДТП на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге произошло 10 мая. Водитель автобуса не справился с управлением, врезался в ограждение и упал в реку.
Спасатели извлекли из упавшего в реку автобуса девять пассажиров. В результате происшествия погибли семь человек. В их числе — 28-летняя уроженка Кокшетау.
Ерхан Аханов из Казахстана, который последние три года работает в Санкт-Петербурге, рассказал, как спасал людей из утонувшего автобуса.
Накануне уроженцам Дагестана Идрису Гаджиеву и Шахбану Джабраилову вручили награды за спасение пассажиров автобуса. В этот день они ехали на пятничную молитву и увидев ДТП, бросились на помощь.
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