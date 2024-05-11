Гражданина Казахстана обвиняют в убийстве в Лондоне

По подозрению в совершении убийства британской полицией задержан гражданин Казахстана Баймолда Бейбит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

По сообщению полиции Лондона, Баймолда Бейбит, 1986 года рождения обвинён во вторник, 7 мая, в убийстве. В среду, 8 мая, он предстал перед магистратским судом Темзы.

Это случилось после вызова полиции по адресу в одном из лондонских районов около 21:00 в понедельник, где был обнаружен 42-летний мужчина с ножевыми ранениями, которые оказались смертельными.

"Бейбит и 33-летняя женщина были арестованы на месте происшествия по подозрению в убийстве. Бейбиту предъявлено вышеуказанное обвинение. 33-летняя женщина освобождена под залог до проведения дальнейшего расследования", — сообщили в лондонской полиции.

Согласно источникам агентства, Баймолда Бейбит прибыл в Великобританию из Казахстана в мае 2023 года по сезонной рабочей визе, продолжительностью 6 месяцев.