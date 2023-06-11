Токаев: Министерство и другие соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия

Фото: МЧС РК

Президент страны Касым-Жомарт Токаев лично извинился перед родными сотрудников лесничества, погибших во время тушения масштабных лесных пожаров в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

Пресс-служба главы государства опубликовала видео беседы Президента с семьями погибших. Матери и жёны поделились своей болью и возмущением.

"Они поехали в горячую точку, у них вообще ни защиты, никакой нету, абсолютно как так можно работать, их с работы выдернули, папа мой уехал в туфлях, он даже берцы не успел одеть, ему не дали возможности. Неужели погодные условия никто не видел, что сводки не приходит, что такой ветер, что не надо с этой стороны туда ехать. Рации не работают, батарейки все садятся, люди без связи остаются вообще", — высказалась одна из участниц ы встречи с Президентом.

На что глава государства ответил, что это была преступная халатность со стороны исполнительных органов.

"Министерство и другие соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия. Надо было на месте, самыми оперативными средствами потушить пожар, локализовать как минимум. Не сделали. Проявили непрофессионализм, халатность. Все будут наказаны", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в данный момент Президент находится с рабочим визитом в области Абай, где масштабный лесной пожар в природном резервате унёс жизни 14 человек. Президент страны лично принёс соболезнования родным и близким погибших и объявил 12 июня Днём национального траура. Глава государства обещал семьям погибших всестороннюю поддержку, в том числе помощь с устройством детей в детские сады и вузы, а также специальные пособия.

"Я вам обещаю. Будет создан специальный фонд при Президенте. Я лично буду оказывать помощь пострадавшим", — заявил Токаев.

В данный момент огонь продолжают тушить около 1500 специалистов. Также задействованы вертолёты и военная техника . Площадь пожара составляет 60 тысяч гектаров. По данным МЧС обстановка стабилизировалась, населенённым пунктам ничего не угрожает.

Ранее от должности Министра по ЧС был освобождён Юрий Ильин и назначен новый глава ведомства — Сырым Шарипханов.

По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК ("нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).