Объявлен победитель Евровидения-2024
Сегодня, 05:20
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Сегодня, 05:20Сегодня, 05:20
163Фото: Nemo (на снимке)/Martin Sylvest Andersen / Getty Images
Швейцария выиграла 68-й конкурс песни "Евровидение" с песней The Code в исполнении 24-летнего певца Nemo (Немо Меттлер), передает BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.
Композиция "The Code" звучит в смешанном жанре поп-музыки, рэпа и оперного вокала, она была исполнена на вращающейся сцене. Немо получил 591 балл.
Второе место занял представитель Хорватии Марко Пуриши с песней Rim Tim Tagi Dim (547 баллов), третье — украинский дуэт рэп-исполнительницы Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певицы Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria (453 балла).
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Швейцария прежде выигрывала "Евровидение" дважды: сначала в 1956 году, когда эта же страна принимала самый первый конкурс, а затем в 1988 году, когда страну представляла Селин Дион.
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