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Токаев назначил нового главу МЧС
В Казахстане назначен новый министр по чрезвычайным ситуациям. Им стал Сырым Шарипханов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Указом главы государства Шарипханов Сырым Дюсенгазиевич назначен Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", — говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.
Шарипханов Сырым Дюсенгазиевич родился 1 мая 1967 года в городе Алматы.
В 1991 году он окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени М.Чистякова. Доктор технических наук, генерал-майор.
В разное время занимал должности и руководящие посты в системе гражданской обороны.
С июня 1997 года по февраль 1999 года – Начальник Центра подготовки и обучения Жамбылского областного управления по чрезвычайным ситуациям.
С сентября 2008 года по февраль 2010 года – Начальник Управления гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.
С октября 2014 года по ноябрь 2020 года – Начальник Кокшетауского технического института Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
С 3 сентября 2021 года и по настоящее время – Начальник Академии гражданской защиты имени М.Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Напомним, ранее Президент Казахстана освободил Юрия Ильина от должности министра по чрезвычайным ситуациям. Смена главы МЧС произошла на фоне крупного лесного пожара в области Абай, который не могут потушить несколько дней.
В Семее был объявлен режим ЧС. На данный момент речь идет о площади пожара более чем 60 тысяч гектаров. Три человека, работавших в лесничестве, погибли. 11 перестали выходить на связь.
Ранее в министерстве заявили, что обстановка в регионе стабилизируется, однако огонь пока не локализован. В тушении задействованы тысяча пожарных, 237 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, МИО и Минобороны, в том числе 11 вертолётов.
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