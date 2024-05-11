Более 20 тысяч казахстанских семей получили господдержку после паводков

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительство РК продолжает работу по возмещению ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков нынешней весной, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день 20 601 семья получила единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 7,4 млрд тенге. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,1 млрд тенге. По состоянию на 11 мая 130 семей уже получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья. В Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях ведется строительство 239 новых домов для пострадавших граждан. Кроме того, 568 семей получили компенсацию на ремонт и восстановление жилья на сумму более 710 млн тенге. В целом в пострадавших регионах обследовано 9995 жилых домов, по 7522 объектам проведена оценка", — говорится в сообщении пресс-службы Правительства РК.

Отмечается также, что работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле Правительства. По поручению Президента РК всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.