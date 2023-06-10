Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС

Фото: МЧС РК

Президент Казахстана освободил Юрия Ильина от должности министра по чрезвычайным ситуациям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Ильин Юрий Викторович освобожден от должности Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

Напомним, Юрий Ильин возглавлял ведомство с сентября 2020 года.

Между тем, в данный момент в Абайской области тушат крупный лесной пожар. В Семее был объявлен режим ЧС. Сообщалось, что предварительно площадь пожара составляет 30 тысяч гектаров. Три человека, работавших в лесничестве, погибли. 11 перестали выходить на связь.

Ранее в министерстве заявили, что обстановка в регионе стабилизируется, однако огонь пока не локализован.

Кроме того, вчера стало известно, что Президент Казахстана отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай.