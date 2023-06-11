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Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент
Находясь в области Абай, глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в резервате "Семей орманы", а также пообещал этим семьям поддержку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду
"Я специально приехал, чтобы выразить вам соболезнования. Это во-первых. Во вторых, чтобы лично сообщить, что будет оказана всемерная поддержка, будь это финансовая помощь или другая. В том числе, по устройству детей в детские сады, вузы, все что нужно. Любая помощь будет оказана. Я, конечно же, вместе с вами, вы граждане нашей страны", — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что несёт ответственность за тех, чьих родных забрал пожар.
"Я, как Глава государства, приношу свои извинения за случившееся. Понимаю очень тяжело. Вы лишились кормильцев, отцов семейств, самых близких родственников. Но, к сожалению, в этой жизни такие вещи происходят. Нет никакого оправдания, всему тому что произошло. Еще раз повторю, что и моральная, и финансовая помощь вам будет оказана", — сказал глава государства.
Он отметил, что будут назначены персональные пособия всем семьям пострадавших.
"Я вам обещаю. Будет создан специальный фонд при Президенте. Я лично буду оказывать помощь пострадавшим", — заявил Токаев.
Он также добавил, что к исполнению его поручения приступят немедленно.
"Здесь находятся все исполнители. Будут составлены все списки, удовлетворены все ваши потребности. Сегодня воскресенье, на следующий неделе все будет решено. Всё будет удовлетворено", — сказал Президент.
Напомним, лесной пожар в природном резервате унёс жизни 14 человек. Президент страны объявил 12 июня Днём национального траура.
В данный момент огонь продолжают тушить около 1500 специалистов. Также задействованы вертолёты и военная техника . Площадь пожара составляет 60 тысяч гектаров. По данным МЧС обстановка стабилизировалась, населенённым пунктам ничего не угрожает.
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