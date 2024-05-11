"Все произошло за доли секунды" — пассажир рухнувшего в реку автобуса

Житель Петербурга, оказавшийся в упавшем в реку Мойку автобусе, рассказал, как выбирался из него. Об этом сообщает НТВ, передает BaigeNews.kz.

Александр Тверитнев был одним из пассажиров, оказавшихся в салоне автобуса, съехавшего в Мойку с Поцелуева моста.

"Мы стали падать в воду, все произошло за доли секунды. И моментально стала прибывать вода. Моментально. По колено, а потом — все. Полностью все заполнила за секунды. Мы с женой держались за руки. Я ее потерял. Темно. Коричневая темная вода. Ничего не видно. Непонятно", — рассказал Александр Тверитнев.

По словам мужчины, они сидели в конце салона, где сиденья находятся на возвышении.

"Я пытался выбить ногами стекла, но вообще никак не получалось. Потом я прислонился к потолку, чтобы собрать остатки воздуха. Получилось — не получилось. Даже не успел набрать воздуха в рот, не сообразил, что так резко пойдет вода. Потом стал по поручням двигаться вперед. Потом потерял ориентацию и по поручням двигался. Все в темноте происходило. Потом резкий свет — и меня вытаскивают", — воспоминает Александр Тверитнев.

По словам Тверитнева, он был уже в бессознательном состоянии, когда его погрузили на катер. Спасли его трое дагестанцев, они первыми пришли на помощь пострадавшим. Сейчас мужчина чувствует себя нормально, но очень беспокоится о жене, о судьбе которой ничего не знает.

Дагестанцев Идриса Гаджиева, Шахбана Джабраилова и Мухаммада Гасанова, не побоявшихся прыгнуть в холодную воду, чтобы спасти людей, планируют представить к государственным наградам.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, он задержан как подозреваемый. Возбуждены два уголовных дела. Саму машину подняли со дна реки.

В МЧС сообщили, что завершили работы на месте происшествия. По последним данным, жертвами ДТП стали семь человек.