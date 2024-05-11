Трое павлодарцев притворились девушкой в интернете и шантажировали студента

Трое павлодарцев разработали преступную схему обмана парней в социальных сетях. Разместили анкету от имени девушки, чтобы впоследствии вымогать деньги у "клюнувших" на общение молодых людей. Попался на уловку лишь один, которого в последствии злоумышленники стали периодически шантажировать, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В приговоре павлодарского городского суда №2 указано, что в августе 2023 года молодые люди создали анкету на странице знакомств "Дайвинчик" в "Вконтакте" от имени 16-летней сестры Сабины Ахметовой.



На анкету "клюнул" павлодарский студент, с которым злоумышленники от имени девушки стали вести переписку на интимные темы. В разговоре у парня появились романтические чувства к несуществующей собеседнице. В итоге он договорился с ней о встрече. Отправилась туда, конечно, не 16-летняя Сабина, а трое павлодарцев, которые сыграли роль разгневанных братьев.

"В назначенное время все трое прибыли к дому по улице Камзина, где ничего не подозревающий П. ожидал несовершеннолетнюю "Ахметову Сабину". Далее трое подсудимых окружили П., стесняя тем самым его пространство. Действуя согласно распределенным между собой преступным ролям, ложно представившись П. братом "Ахметовой Сабины", угрожая применением в отношении него насилия, привлечением к уголовной ответственности за сексуальное домогательство в отношении несовершеннолетней, а также распространением позорящих его сведений, стали требовать передачи денежных средств в счёт возмещения морального вреда", — указано в материалах дела павлодарского городского суда №2 города Павлодара.

Там же злоумышленники заставили парня войти в его банковское приложение и оформить онлайн-кредит и передать с его депозита 100 тысяч тенге. Отобрав в общей сложности 210 тысяч тенге, "братья Сабины Ахметовой" скрылись.

Однако встреча мошенников с этим студентом стала не единственной. На следующий день один из "братьев Сабины Ахметовой" решил купить своей подруге на день рождения беспроводные наушники. Денег не было, а потому он решил продолжить вымогательство. Отправился вновь к студенту и стал требовать оформить товарный кредит. Испугавшись, молодой человек выполнил условия, однако продавец спустя время заказ отметил. Такая история повторялась дважды, а в третий раз вымогатель решил свозить свою жертву напрямую в магазин электроники и оформить кредит там.

Но на этот раз аппетиты выросли, и он заставил свою жертву взять смарт-часы за 260 тысяч тенге.

Через несколько дней "братья Сабины Ахметовой" вновь объединились для вымогательства денег у все того же молодого человека. Приехали к нему в общежитие и стали требовать ещё 65 тысяч тенге. И получили желаемое, оформив на парня два микрозайма.

Уголовное дело завели по факту "Вымогательства группой лиц по предварительному сговору". В приговоре суда указано, что все трое обвиняемых полностью признали свою вину. Подсудимые заключили процессуальное соглашение с прокурором.

Приговором суда всем троим назначили по три с половиной года ограничения свободы. Кстати, жертва вымогательств с вердиктом был согласен.