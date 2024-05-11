Полярное сияние наблюдали жители сёл на севере Казахстана

Из-за сильнейшей геомагнитной бури жители планеты вновь могут увидеть Северное сияние. Видно его и на севере Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ПетропавовскNews.

Хорошие фотографии этого прекрасного природного явления сделал Владимир Федоров из деревни Обуховка Тайыншинского района.

После полуночи всполохи на небе были видны очень хорошо.

Из Обуховки Северное сияние было видно в направлении Петропавловска — то есть как раз на север.

Увидели Северное сияние и в других населённых пунктах. Из-за слабого освещения его хорошо увидела Анна из села Соколовка Кызылжарского района. Слабее сияние было заметно в селе Советское района Магжана Жумабаева.

А вот жителям Петропавловска повезло меньше. Из-за фонарей на улицах Северное сияние разглядеть удалось немногим. Как мы ранее писали из-за гигантских вспышек на солнце 11 и 12 мая на земле будет сильнейшая геомагнитная буря, которая и становится причиной появления Северного сияния.

Прогнозируют, что геомагнитная буря достигнет пика 11 мая с 9 до 12 часов по Московскому времени (с 7 до 10 часов по времени Алматы). Те, кто не успел посмотреть на это явление этой ночью, смогут наблюдать необычное явление завтра. Правда, только если будет безоблачная погода.