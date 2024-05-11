Четвёртые сутки защитные дамбы сдерживают "большую воду" в Атырауской области

В Атырауской области по-прежнему сохраняется угроза подтопления некоторых населённых пунктов из-за поднятия уровня воды в реке Жайык,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В регионе возведены насыпные противопаводковые дамбы общей протяженностью более 520 км.

"По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" по состоянию на 9:00 11 мая, уровень воды в реке Жайык в Атырау составил 533 см, за сутки увеличившись на 5 см. Индерборский район — 1026см, за сутки +12см. Махамбетский район — 939см, за сутки +15см. Отметим, на гидропосту Жайык-Индербор и Жайык-Махамбет уровень превысил критическую отметку", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что развитие паводковой обстановки под контролем спасателей МЧС РК.