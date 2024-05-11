В Казахстане появится новое ведомство
Сегодня, 20:47
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Сегодня, 20:47Сегодня, 20:47
69Фото: акимат Атырауской области
В Казахстане появится новый госорган при Министерстве по чрезвычайным ситуациям — Комитет предупреждения ЧС. Соответствующее постановление за подписью главы МЧС опубликовано на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.
Реализация проекта потребует дополнительных финансовых затрат в размере 1 млрд 638 млн 715 тысяч тенге (2024-2028 гг), отмечается в пояснительной записке к документу.
Планируется, что реализация проекта позволит осуществлять контроль в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении центральных государственных и местных исполнительных органов.
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