  • 11 Мая, 21:05
  • BAIGENEWS

В Казахстане появится новое ведомство

Сегодня, 20:47
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акимат Атырауской области Сегодня, 20:47
Сегодня, 20:47
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Фото: акимат Атырауской области

В Казахстане появится новый госорган при Министерстве по чрезвычайным ситуациям —  Комитет предупреждения ЧС. Соответствующее постановление за подписью главы МЧС опубликовано на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.  

Реализация проекта потребует дополнительных финансовых затрат в размере 1 млрд 638 млн 715 тысяч тенге (2024-2028 гг), отмечается в пояснительной записке к документу. 

Планируется, что реализация проекта позволит осуществлять контроль в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении центральных государственных и местных исполнительных органов.

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