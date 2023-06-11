Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана совершил облёт пострадавших от пожаров территорий в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства заслушал доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова и акима области Абай Нурлана Уранхаева о текущей ситуации и принимаемых мерах по ликвидации последствий пожаров.

Президенту доложили, что в настоящее время общая площадь лесного пожара составила порядка 60 тысяч гектаров. В тушении задействовано порядка 300 единиц техники, около 1500 человек и 11 вертолетов.

Напомним, из-за ситуации в области Абай Президент Казахстана отложил свой официальный визит во Вьентнам, запланированный на 11-13 июня и посетил регион, где бушуют лесные пожары.

О пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. 9 июня в Семее был объявлен режим ЧС. Всего за несколько дней огонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров.

Огонь унёс жизни 14 человек. Список погибших с фотографиями можно посмотреть здесь.

По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК ("нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Утром 10 июня в МЧС заявили, что обстановка в регионе стабилизируется, однако огонь пока не локализован. В этот же день от должности Министра по ЧС был освобождён Юрий Ильин и назначен новый глава ведомства — Сырым Шарипханов. Тушение пожара в регионе продолжается на девяти участках, задействованы военнослужащие, военная техника и вертолёты. Во второй половине дня в МЧС заявили, что большинство очагов лесного пожара локализованы.

Из ближайших к очагам пожара и задымления сёл эвакуированы местные жители и пациенты медучреждений. На случай, если придётся спасать пострадавших, организованы бригады скорой помощи и подготовлены резервные койки в стационарах.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил проработать вопрос социальной помощи семьям, пострадавшим от ЧС.

Утром 11 июня в МЧС сообщили, что пожар на пяти участках продолжают тушить около 1500 человек.

Фото: t.me/aqorda_resmi