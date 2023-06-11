- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 13:52 172
- Стас Пьеха попал в реанимацию 13:21 362
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 12:45 358
- Благодаря пчёлам, гусям и карпам в селе Актюбинской области победили безработицу 12:25 487
- Казахстанцы простились с Бердибеком Сапарбаевым в Алматы 11:50 523
- 14-летний казахстанец стал абсолютным чемпионом международного теннисного турнира в Ереване 11:35 350
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11:01 394
- В американской тюрьме умер "Унабомбер" Тед Качинский 10:51 489
- Лесной пожар в области Абай продолжают тушить около полутора тысяч человек 10:14 506
- Опубликованы фото погибших при лесных пожарах в области Абай 09:25 1124
- Жуман Жумабеков одолел "Кровопускателя" на кулачном турнире 09:16 429
- Жителям Астаны и Актобе рекомендуют меньше гулять на свежем воздухе в воскресенье 08:48 2223
- "Манчестер Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов 08:12 674
- Учителям Павлодара показали, как справиться с выгоранием 07:49 393
- В Актау из окна выпал ребенок 06:10 434
- Врач назвала противопоказания к занятиям футболом у детей 05:07 454
- Пожарные дружины в регионах предлагает создавать эколог 04:25 489
- Массовый мордобой в ринге произошел на историческом турнире в Казахстане 03:18 752
- Школьник из Шымкента изобрел систему защиты домов от землетрясения 02:58 682
- Обнародован список лесников, погибших при крупном пожаре в области Абай 01:10 710
- Умер автор учебников по истории Казахстана 00:52 931
- Двухлетний ребёнок погиб, упав в открытый колодец в Костанайской области 10.06.2023 560
- Обнародованы обвинения против Трампа по делу о хранении секретных документов 10.06.2023 551
- Установлены личности пятерых погибших при пожаре в области Абай 10.06.2023 689
- Юниорские сборные Казахстана по теннису блестяще выступили в Туркменистане 10.06.2023 696
- Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами 10.06.2023 682
- Казахстанский теннисист выиграл турнир в Тегеране 10.06.2023 593
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 576
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 520
- Тела ещё 11 погибших обнаружены во время тушения лесного пожара в области Абай 10.06.2023 976
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 1022
- Фридайвер совершила погружение в память о жертвах землетрясения в Турции 10.06.2023 657
- Посетил все 20 регионов страны: Кульгинов написал пост после ухода из Правительства 10.06.2023 517
- Жара, грозы и пожарная опасность: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье 10.06.2023 552
- Пациентов больниц и медтехнику эвакуируют из сёл охваченной пожарами области Абай 10.06.2023 602
- В аэропорту Токио столкнулись два самолёта 10.06.2023 821
- В Астане запустили водовод, который увеличил давление воды 10.06.2023 773
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 705
- "Что успел, то и вывез": погорелец из Абайской области потерял в пожаре два дома 10.06.2023 1476
- Евгений Фёдоров стал чемпионом Азии по велоспорту 10.06.2023 691
- Пожар в области Абай помогают тушить более 300 военных, ещё 500 — готовы к отправке 10.06.2023 657
- Большая часть очагов пожара в области Абай локализована — МЧС 10.06.2023 586
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 1445
- Китайская компания хочет производить лифты в Казахстане 10.06.2023 612
- 11 вертолётов сбросили более 400 тонн воды в очаги лесного пожара в области Абай 10.06.2023 626
- Школьника нашли мёртвым в Шымкенте 10.06.2023 843
- Пожар произошёл на самом крупном рынке Кыргызстана 10.06.2023 696
- Казахстанцы смогут напрямую летать из Алматы в столицу Пакистана 10.06.2023 783
- Альтаева взяли под стражу на два месяца 10.06.2023 784
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 611
- Не менее 27 человек погибли от взрыва старого снаряда в Сомали 10.06.2023 640
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 704
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 1518
- Четверых детей нашли живыми спустя 40 дней после авиакатастрофы в Колумбии 10.06.2023 831
- Боевые корабли строит житель Петропавловска 10.06.2023 553
- Казахстанец после нокаута сразился за золото в Венгрии 10.06.2023 1017
- "Вера не должна мешать счастью" - межнациональная семья блогеров о традициях, детях и успехе в TikTok 10.06.2023 1374
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 803
- Обстановка на месте пожара в Абайской области стабилизировалась — МЧС 10.06.2023 865
- К тушению пожара в области Абай подключились военные из разных регионов 10.06.2023 768
- Жители эвакуированных сёл Абайской области рассказали, как спасались от пожара 10.06.2023 1284
- Скончался Бердибек Сапарбаев 10.06.2023 2675
- Голубев остался без финала турнира в Германии 10.06.2023 816
- Лихорадку денге выявили у отдыхавшего в Таиланде павлодарца 10.06.2023 722
- Село в ЗКО на месяц осталось без связи 10.06.2023 770
- Названа европейская страна, где больше всего одиноких людей 10.06.2023 1035
- Село Жамбылской области закрыли на карантин 10.06.2023 836
- Без воды и электричества сидят жильцы ЖК Астаны, где горел паркинг 10.06.2023 719
- Академия госуправления отсудила у своего выпускника 1,5 миллиона тенге 10.06.2023 854
- Соцсети заполнили фейки вокруг лесного пожара в Абайской области 10.06.2023 777
- Лесной пожар в области Абай: девять эвакопунктов подготовили в Семее 10.06.2023 902
- Спасателей из трех областей и Алматы отправят на тушение пожара в область Абай 09.06.2023 1001
- В Астане осудили 60-летнюю сотрудницу ДГД 09.06.2023 880
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 964
- Подачу воды ограничат в Алматы 09.06.2023 791
- "Казахстан будет усиливаться в региональном формате" - эксперт из Грузии 09.06.2023 720
- Прокуроры помогли предпринимателям вернуть 1,5 млрд тенге в Жамбылской области 09.06.2023 746
- Когда и у кого будут проверять мобильные переводы в Казахстане 09.06.2023 994
- Гибель всех пропавших при пожаре лесников опровергли в акимате области Абай 09.06.2023 1169
- Средний балл на ЕНТ-2023 назвали в центре тестирования 09.06.2023 917
- LOADING...
Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай
Президент Казахстана совершил облёт пострадавших от пожаров территорий в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства заслушал доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова и акима области Абай Нурлана Уранхаева о текущей ситуации и принимаемых мерах по ликвидации последствий пожаров.
Президенту доложили, что в настоящее время общая площадь лесного пожара составила порядка 60 тысяч гектаров. В тушении задействовано порядка 300 единиц техники, около 1500 человек и 11 вертолетов.
Напомним, из-за ситуации в области Абай Президент Казахстана отложил свой официальный визит во Вьентнам, запланированный на 11-13 июня и посетил регион, где бушуют лесные пожары.
О пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. 9 июня в Семее был объявлен режим ЧС. Всего за несколько дней огонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров.
Огонь унёс жизни 14 человек. Список погибших с фотографиями можно посмотреть здесь.
По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК ("нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Утром 10 июня в МЧС заявили, что обстановка в регионе стабилизируется, однако огонь пока не локализован. В этот же день от должности Министра по ЧС был освобождён Юрий Ильин и назначен новый глава ведомства — Сырым Шарипханов. Тушение пожара в регионе продолжается на девяти участках, задействованы военнослужащие, военная техника и вертолёты. Во второй половине дня в МЧС заявили, что большинство очагов лесного пожара локализованы.
Из ближайших к очагам пожара и задымления сёл эвакуированы местные жители и пациенты медучреждений. На случай, если придётся спасать пострадавших, организованы бригады скорой помощи и подготовлены резервные койки в стационарах.
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил проработать вопрос социальной помощи семьям, пострадавшим от ЧС.
Утром 11 июня в МЧС сообщили, что пожар на пяти участках продолжают тушить около 1500 человек.
Фото: t.me/aqorda_resmi
-
Trend news
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 573
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 518
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 1017
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 981
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 1236
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 2145
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 782
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 929
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 948
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 44001
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 1237
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 1779
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 1574
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 1660
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 1162
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 1185
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3055
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 1256
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2443
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 1255
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 2097
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 1817
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 1634
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 1825
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 3508
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 2396
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 2528
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 2034
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 3312
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 7265
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 2130
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 1616
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 1900
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 3101
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 3117
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 1584
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2258
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 4175
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 1876
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 2381
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 2108
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 1958
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 4190
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 1959
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 2037
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 2035
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 2915
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 4818
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 3200
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 2043
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 2241
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3106
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 2290
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 2628
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 3361
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 3449
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2782
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 2397
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 7737
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 1995
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 4637
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 6212
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 2216
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 3398
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 3441
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 12431
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 2828
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 15868
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 2596
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 2294
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 3347
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 3274
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 3012
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 3072
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 43237
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 6622
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 3875
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 3707
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 11833
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 4154
-
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 13:52 90
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 12:45 316
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11:01 386
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 701
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 1441
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 608
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 701
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 1510
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 801
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 962
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 671
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 688
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 709
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 834
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 5386
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 1363
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 806
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 933
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 1049
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 841
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 860
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 1115
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 904
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 3546
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 1319
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2443
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 1376
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 1317
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 2012
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 1413
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 1623
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 1747
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 1884
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 1895
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 1923
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 1569
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 1608
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 1798
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1708
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 1372
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 1545
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 1746
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 1739
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 1792
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 1885
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 1874
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 2270
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 2238
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3106
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 2557
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 2464
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2782
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 1970
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1866
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 2105
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 2178
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 2017
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1987
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 2664
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 2497
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 2948
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 2360
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 2300
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 2626
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 3470
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 4190
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 2958
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 2340
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 3440
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2788
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 3237
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 3551
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 3566
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2898
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 3580
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 3073
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 3124
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 3258
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 3449
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 3684