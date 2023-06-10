11 вертолётов сбросили более 400 тонн воды в очаги лесного пожара в области Абай

Фото: МЧС РК

Сегодня с шести часов утра пожарные вертолёты 164 раза успели вылететь к месту тушения лесных пожаров в области Абай и сбросить воду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, тушение пожара в регионе продолжается на семи участках, где работают более тысячи человек, 237 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, МИО и Минобороны.

Тушением занимаются 11 вертолётов, которые с шести утра сбросили 410 тонн воды. Всего с начала пожара всего осуществлено 263 сброса воды с объёмом 590 тонн.

Напомним, о пожаре на территории "Семей орманы" стало известно 8 июня. Тогда сообщалось о площади возгорания 0,3 гектара. По последним данным, огонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров.

ВСемее был объявлен режим ЧС. Три человека, работавших в лесничестве, погибли. 11 перестали выходить на связь.

Вчера стало известно, что Президент Казахстана отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай.

Ранее в МЧС заявили, что обстановка в регионе стабилизируется, однако огонь пока не локализован.

Между тем, сегодня от должности Министра по ЧС освобождён Юрий Ильин.

Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве. Премьер-министр поручил: минтруда проработать вопрос оказания социальной помощи семьям, пострадавшим от ЧС; минздраву – держать на контроле своевременное оказание медпомощи гражданам в случае необходимости; МВД – обеспечить общественный порядок и сохранность имущества населения.