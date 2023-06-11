Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву

Фото: кадр видео Акорды

Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму области Абай Нурлану Уранхаеву за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Упущений много. Отсутствие оперативности, сопричастности привело к этому бедствию. Вы сами, как мне доложили, довольно поздно добрались до места происшествия. Поэтому я недоволен работой местных исполнительных органов. Понимаю, область новая, Вы новый аким. Исключительно из этих соображений, я объявляю Вам выговор. В принципе, за такие вещи можно сразу увольнять. Мы потеряли 14 человек. Вы что, шутите, причем при исполнении служебных обязанностей", — заявил Президент.

Он подчеркнул, что сейчас задача акимата вместе с Правительством взять на контроль исполнение всех обещаний, которые глава государства дал пострадавшим.

"Словами делу не поможешь. Да, я высказал соболезнования. Но сейчас надо помогать людям конкретно", — сказал Токаев.

Президент подчекрнул, что главная задача на сегодня – не допустить человеческих жертв, локализовать пожар, предотвратить распространение огня на населенные пункты.

По словам главы государства, следует создать необходимые условия для размещения и проживания людей, эвакуированных из опасных районов. После нейтрализации угрозы требуется оперативно провести оценку размеров ущерба.

"Всем пострадавшим будет оказано всемерное содействие. Только что я встречался с родственниками погибших, обещал им оказать поддержку. Нужно обязательно сдержать данное обещание. Поручил обеспечить компенсацией семьи погибших и пострадавших. В этом вопросе не должно быть никаких проволочек. Все погибшие при ликвидации масштабных пожаров должны быть представлены к государственным наградам. Также следует немедленно приступить к восстановлению объектов, повреждённых в результате пожара", — отметил Президент.

Напомним, лесной пожар в природном резервате унёс жизни 14 человек. Президент страны лично принёс соболезнования родным и близким погибших и объявил 12 июня Днём национального траура.