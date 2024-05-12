В связи с завершением зимнего сезона, горнолыжный курорт "Шымбулак" временно закрывает канатные дороги для проведения профилактических работ и подготовки к открытию летнего сезона,, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

"В период с 13 мая по 2 июня канатная дорога "Медеу-Шымбулак" будет недоступна, а с 13 мая по 31 мая канатные дороги "Комби-1" и "Комби-2" будут закрыты. В то же время канатная дорога "ККД-4" будет функционировать в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Также сообщается о работах по укорачиванию несущего-тягового каната гондольной дороги "Медеу-Шымбулак" с 19 по 24 мая 2024 года, что может вызвать ограничение проезда из-за строительных работ.

Для подъема на Шымбулак будет доступен пеший проход по студенческой тропе.

Профилактические работы направлены на обеспечение безопасной и бесперебойной работы канатных дорог в предстоящем летнем сезоне.

Изменения в расписании работ и дате возобновления работы канатных дорог будет сообщено дополнительно.