Большая часть очагов пожара в области Абай локализована — МЧС

Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

О ситуации в области Абай, где вот уже несколько дней бушуют пожары, рассказали в акимате региона, передаёт BaigeNews.kz.

Заместитель акима области Абай Димитрий Гариков, отметил, что на территории Камышенского лесничества пожар в основном локализован, и процесс продолжается в Успенском лесничестве. Он также добавил, что угрозы населенным пунктам больше нет.

"На сегодняшний день ситуация находится под контролем. Площадь охвата пожара составляет 60 тысяч гектаров. В тушении задействованы 922 человека личного состава, около 200 единиц техники и 8 вертолетов. У нас было три очага развития. В двух очагах пожар фактически минимизирован, на западной окраине в Каштакском лесничестве активно продолжается развитие пожара. На территории Камышенского лесничества пожар практически локализован, в Успенском лесничестве идет работа по его локализации", — сообщил Димитрий Гариков.

Он отметил, что на сегодняшний день угрозы населенным пунктам нет.

"Сейчас население возвращается в свои дома, угроза полностью снята. Привлечены силы и средства ДЧС Астаны, Карагандинской области, Семея, ВКО, а также силы и средства Минобороны в количестве 200 человек. Практически все силы и средства ГЛПР "Семей орманы" также привлечены", – отметил заместитель акима области.

Председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК, Нурболат Дербисов, подтвердил, что обстановка постепенно стабилизируется.

"Продолжается работа по тушению пожара. Погодные условия были очень сложными, но сейчас постепенно ситуация стабилизируется благодаря работе пожарных. Основные очаги горения зафиксированы с помощью космического мониторинга. Общая площадь охвата пожара составляет порядка 60 тысяч гектаров. Привлечение дополнительных сил и средств из других областей дало результаты, ситуация находится под нашим контролем. Эвакуированные граждане постепенно возвращаются в свои дома", – заключил Нурболат Дербисов.

Напомним, о пожаре на территории "Семей орманы" стало известно 8 июня. Тогда сообщалось о площади возгорания 0,3 гектара. По последним данным, огонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров.

ВСемее был объявлен режим ЧС. Три человека, работавших в лесничестве, погибли. 11 перестали выходить на связь.

Вчера стало известно, что Президент Казахстана отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай. Ситуацию с тушением пожара обсудили в Правительстве.

Ранее в МЧС заявили, что обстановка в регионе стабилизируется, однако огонь пока не локализован.

Между тем, сегодня от должности Министра по ЧС освобождён Юрий Ильин и назначен новый глава ведомства — Сырым Шарипханов.