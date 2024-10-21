Суд вернул жительнице Тараза отобранное акиматом жильё

Жительница Тараза в суде отстояла право на арендное жильё, передаёт BaigeNews.kz.

Женщина обратилась в суд с иском к местному исполнительному органу о признании решения жилищной комиссии о расторжении договора аренды незаконным и его отмене.

В июле 2021 года жительнице Тараза предоставили арендное жильё из госфонда. Однако в декабре 2022 года договор расторгли в одностороннем порядке. Причиной стало то, что на женщину оказалось зарегистрировано недвижимое имущество, полученное в порядке наследования, а также непроживание истца в служебной квартире.

Решением суда первой инстанции иск женщины был удовлетворен.

Судебный акт обжалован ответчиком, который указал на незаконность принятого решения и просил его отменить.

"Судебная коллегия по административным делам Жамбылского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции о незаконности решения комиссии. Поскольку наличие в собственности у истца 1/8 доли в жилом доме не является препятствием для признания её нуждающейся в жилье, так как размер площади жилья, принадлежащей истцу, менее норматива полезной площади. Кроме того, непроживание истца в служебной квартире не подтверждено доказательствами, поскольку представленные суду акты составлены в одностороннем порядке сотрудником ответчика", - сообщили в суде.

Госорган обжаловал судебные акты в кассационном порядке.

Но коллегия по административным делам Верховного суда оснований для отмены оспариваемых судебных актов и удовлетворения кассационной жалобы не усмотрела. Решение вступило в законную силу.