Полицейского отправили в колонию за смертельный наезд на ребёнка в Атырауской области

Полицейского в Атырауской области обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что инспектор группы патрульной полиции Кызылкогинского райотдела в ходе патрулирования на служебном авто замитил катавшихся на мотоцикле несовершеннолетних. Стражи порядка потребовали подростков остановиться, но молодёжь проигнорировала сигнал. "Несовершеннолетний водитель, не подчиняясь законным требованиям сотрудника полиции, продолжил движение. При преследовании подсудимым несовершеннолетний нарушитель ПДД выехал на обочину дороги, и, не справившись с рулевым управлением, упал на землю. В тот момент инспектор, не соблюдая меры безопасности, грубо нарушив ПДД, совершил наезд на несовершеннолетнего, который в результате погиб на месте происшествия, не приходя в сознание", - сообщили в суде.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание – 2 года 6 месяцев лишения свободы.

Полицейский свою вину признал.

В суде пояснили, что это преступление, несмотря на смерть ребёнка, относится к категории небольшой тяжести, деяниям, совершённым по неосторожности, и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Поэтому в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 55 УК, при назначении наказания срок не может превышать половины максимального, предусмотренного санкцией, то есть 2 года 6 месяцев.

Смягчающими обстоятельствами признаны искреннее раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, отсутствие судимости.

"Подсудимый признан виновным по части 3 статьи 345 УК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права управления транспортными средствами сроком на пять лет. Гражданский иск удовлетворён частично", - уточнили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.