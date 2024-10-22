"Барыс" за полминуты до конца матча вырвал сенсационную победу у минского "Динамо"

Астанинский "Барыс" на выезде сыграл с минским "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Галым Мамбеталиев выставил следующий состав: Бояркин (Маттссон) — Бекетаев-Данияр, Жафяров-Николишин-Бурдасов; Антипин-Хохлов, Панюков-Омирбеков-Асетов; Камалов-Оразов, Муратов-Логвин-Рахманов; Королев-Гайтамиров, Кайыржан-Шайхмедденов-Оспанов.

"Первый период минимально остался за хозяевами, во втором Алихан Омирбеков положение выровнял, все решал третий, где за несколько секунд до конца отличился Кирилл Панюков. 2:1 — победа "Барыса" над фаворитом", - пишет издание.

23 октября "Барыс" в гостях встретится с новосибирской "Сибирью".