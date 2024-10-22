Заявлен состав сборной Казахстана по теннису на матч с Кореей

Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин объявил состав сборной Казахстана на матч первой мировой группы "Кубка Билли Джин Кинг", который пройдет 16-17 ноября в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

"Наши спортсменки готовятся к выступлению против сборной Кореи. В состав национальной сборной заявлены Елена Рыбакина, Зарина Дияс, Юлия Путинцева, Анна Данилина, Жибек Куламбаева. Лидер сборной Елена Рыбакина до конца сезона планирует сыграть на Итоговом турнире WTA, куда она отобралась за счёт успешных результатов в начале года. Сейчас Елена чувствует себя хорошо, и если в Эр-Рияде получится показать уверенную игру, она твердо настроена сыграть в матчах против команды Кореи. Зарина Дияс набрала хорошую форму и на прошлой неделе выиграла турнир в Турции, что позволяет рассчитывать на неё в одиночке наравне с Юлией Путинцевой, и мы рады её возвращению", - сказал в интервью пресс-службе ФТК капитан команды Казахстана Юрий Щукин.

В паре Анна Данилина выиграла турнир в Китае и готова сыграть ключевую роль в парной комбинации в Астане. Жибек Куламбаева в этом месяце поднялась на самую высокую для себя позицию в парном рейтинге и уже имеет опыт выступления за сборную.