Сто голов скота растерзали неизвестные животные в ЗКО

Сто голов скота нашли растерзанными недалеко от Уральска. Местные жители полагают, что это были стаи бродячих собак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По словам хозяина погибших овец, нападение произошло в районе четырёх часов утра. В этот момент люди услышали подозрительный шум. Когда вышли на улицу, то обнаружили уже трупы животных. Домашние собаки никак на незваных гостей не реагировали.

Пострадавший фермер выращивал скот 20 лет. И за одну ночь лишился почти всего поголовья.

"В четыре часа топот, грохот, шум. Побежал Калиев Тлек проверять, уже овцы разорваны, горла порваны. Потоптали от страха друг друга. Со 156 голов осталось 50. Из них 15 штук вынужденный забой был. Собаки стаями ходят по 10-15 штук, никто их не отстреливает, не контролирует", - рассказал местный житель Есенгельды Айтмугамбетов.

Местные чиновники считают, что напали на скот не собаки, а волки. Такой вывод они сделали, осмотрев следы и укусы овец. Правда, остается не понятным, откуда на окраине Уральска мог появится серый хищник.

Опасаясь дальнейших нападений, власти поручили полицейским усилить охрану домашних подворий.

"Именно волки рвут горло домашним животным, не едят их. Мы подозревали сначала собак. Но их вины здесь нет, мы отчётливо видим следы волков. Они большие, заметно отличаются от собачьих", - отметил замакима Зачаганского сельского округа Нурболат Мухитов.