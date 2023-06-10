Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве

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Меры по ликвидации крупного природного пожара в области Абай обсуждены на совещании в Правительстве под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

По данным МЧС, общая площадь пожара на сегодня составляет более 60 тысяч гектаров.

В настоящее время в его тушении задействованы силы и средства МЧС, Минобороны, МВД, МЭПР и местных исполнительных органов. В частности, привлечено порядка 800 человек, 190 единиц техники и 8 вертолётов.

Пожар распространяется по трём направлениям в сторону населенных пунктов Талица, Каштак, Барышевка, Успенка, Поднебесное и Камышенка. В районе ЧС имеется сильное задымление, при этом верховой пожар отсутствует, чему способствуют благоприятные погодные условия – в ночное время и утром прошел мелкий дождь.

Активно работает авиационная техника.

Вместе с тем группировка сил и средств продолжает усиливаться резервами, планомерно прибывающими на место ЧС.

На наиболее интенсивных участках организован подвоз воды, чтобы техника могла работать бесперебойно, не выезжая на дозаправку.

Для граждан обустроены места временного размещения. Угроза для населенных пунктов практически снята. Работа находится на контроле.

С докладами о принимаемых мерах также выступили Аким области Абай Нурлан Уранхаев, министр обороны Руслан Жаксылыков, министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова.

Премьер-министр подчеркнул, что по поручению главы государства для ликвидации крупного природного пожара и обеспечения безопасности граждан мобилизованы все необходимые технические и людские ресурсы. Вместе с тем Алихан Смаилов потребовал обеспечить оперативное прибытие дополнительной техники и сотрудников соответствующих служб к местам тушения пожара.

Кроме того, премьер-Министр поручил: Минтруда проработать вопрос оказания социальной помощи семьям, пострадавшим от ЧС; Минздраву – держать на контроле своевременное оказание медпомощи гражданам в случае необходимости; МВД – обеспечить общественный порядок и сохранность имущества населения.

Напомним, ранее в Семее был объявлен режим ЧС. Три человека, работавших в лесничестве, погибли. 11 перестали выходить на связь.

Вчера стало известно, что Президент Казахстана отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай.

Ранее в МЧС заявили, что обстановка в регионе стабилизируется, однако огонь пока не локализован.

Между тем, сегодня от должности Министра по ЧС освобождён Юрий Ильин.