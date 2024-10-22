Скончалась мать Кайрата Сатыбалды и Самата Абиша Светлана Назарбаева

Скончалась супруга брата Нурсултана Назарбаева. Светлане Назарбаевой было 76 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Светлана Мырзахметовна родилась в посёлке Лепсы Алматинской области. Окончила КазПИ имени Абая, по образованию – филолог, кандидат педагогических наук.

Трудовую деятельность начала в 1970 году в качестве учителя русского языка и литературы. С 1981 по 1984 годы - замдиректора СШ №91 Ауэзовского района Алматы. После до 2003 года - директор СШ №24, затем гимназии №130.

С ноября 2003 года Светлана Назарбаева была гендиректором Республиканского полиграфического издательского комплекса "Дәуір". Она автор методических пособий, учебников, научных работ. Опубликовано более 40 её научно-методических разработок, из них восемь учебников.

За безупречный труд Назарбаева награждена орденом "Парасат", медалями "Ерен еңбегі үшін", "Кітап мәдениетіне қосқан зор үлесі үшін", двумя юбилейными медалями, нагрудными знаками "Отличник просвещения СССР", "Отличник образования РК".

Назарбаева была матерью Кайрата Сатыбалды и Самата Абиша.