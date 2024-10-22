Поскандалившую в поликлинике женщину жёстко наказали в ЗКО

Жительницу Западно-Казахстанской области осудили за препятствование профессиональной деятельности медперсонала, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что 24 сентября в 13:00 часов гражданка Т. в здании поликлиники, расположенной в селе Асан, проявляла непристойное поведение, неуважительно кричала в адрес врача общей практики, била по столу. Это правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 80-1 КоАП РК.

В суде женщина вину не признала. Пояснила, что в сентябре у неё заболела дочь, и она обратилась в больницу. Когда они ожидали приёма, в поликлинике погас свет.

"В это время врач вышла в коридор и сообщила сидевшим рядом пожилым людям, что те, кто пришёл за справкой, могут не ждать. Я обратилась к доктору: "Вы нас посмотрите?". Она не обратила внимания. Не обращала внимания, даже когда я зашла в кабинет. Вне очереди зашла бабушка, врач надела маску, отвернулась, пробормотала, даже не взглянув на неё. Я крикнула, дарила по столу врача, но не выражалась нецензурной бранью", - рассказала женщина.

Постановлением суда правонарушитель Т. признала виновной в совершении административного правонарушения. На неё наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 110 760 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.