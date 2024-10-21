Знакомые все лица: адвокат Назкен Кусаинова снова участвует в громком деле

Адвокат Назкен Кусаинова, выступавшая защитником экс-министра Куандыка Бишимбаева, на этот раз защищает права сына Даулета Турлыханова Нурасыла Болата, дело которого рассматривают в суде №2 Медеуского района Алматы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В начале процесса адвокат Кусаинова воспользовалась своим правом на ходатайство и попросила судью сделать процесс закрытым.

"На сегодняшнем процессе подключены очень много журналистов по Zoom. Не понятно, кто подключен, и как они будут вести запись, где они будут это публиковать. Учитывая, что здесь будут затрагиваться права моего подзащитного, возможно будут моменты, которые я буду озвучивать в отношении пробации Медеуского района. Я поэтому ходатайствую рассмотреть данный материал в закрытом режиме без присутствия журналистов и лиц, которые не имеют отношения к данному делу", - заявила Кусаинова.

Напомним, сын Даулета Турлыханова Нурасыл Болат проходил фигурантом по уголовному делу о хулиганстве. Заявление на него в феврале 2023 года написала семья юристов - Олег Чернов и Анна Димитриевич. Они заявили, что парень избил их, когда те пытались защитить незнакомую девушку от его нападков.

Депутат мажилиса Даулет Турлыханов комментировал инцидент и заверил, что его сын будет отвечать по закону. Он также извинился за поступок сына.

В октябре 2023 года Нурасыл Болат осужден приговором Военного суда Алматинского гарнизона по ст.107 ч.2 п.п.1), 5) УК за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью супругам Черновым из хулиганских побуждений.

Однако апелляционная инстанция изменила приговор суда, с Нурасыла Болата взысканы в пользу потерпевших расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в сумме 400 000 тенге.



Кассационное рассмотрение состоялось по ходатайству потерпевших, которые просили изменить судебные акты и назначить ему наказание, связанное с лишением свободы.

По итогам рассмотрения уголовного дела судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда изменила судебные акты, Болату Н. назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до 1 млн тенге каждому.

Видео с сыном депутата Даулета Турлыханова Нурасыла Болата, гуляющего ночью в Алматы, на своей странице в Instagram выложила юрист Анна Чернова.