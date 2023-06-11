Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Обнародован список лесников, погибших при крупном пожаре в области Абай
pixabay.com Сегодня, 01:10
246
Сегодня, 01:10
246
Фото: pixabay.com

Обнародован список лесников, погибших при крупном пожаре в области Абай

Опубликован список погибших во время пожара в Абайской области. Среди погибших есть двое отцов и их сыновья, передаёт BaigeNews.kz.

В Миниэкологии РК сообщили, что при ликвидации крупного лесного пожара в резервате “Семей орманы”, была утеряна связь с 14-ю сотрудниками Новошульбинского филиала, которые вышли на свой участок для тушения огня. Спустя некоторое время связь с ними была прервана. Незамедлительно были начаты поисковые работы.

  • Жиенбаева Мейрамгуль Кусаиновна, руководитель Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1989 года рождения.
  • Токтасын Серікжан Бакытбекулы, инженер по охране и защите леса Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1996 года рождения.
  • Дуйсембаев Амангелді Спатайулы, водитель Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1964 года рождения.
  • Губаев Алексей Григорьевич, мастер леса - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ЛПР "Семей орманы", 1993 года рождения.
  • Фоминых Максим Владимирович, инспектор по охране территорий - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы, 1998 года рождения.
  • Нуржигитов Саят Нуржанович, инспектор по охране территорий - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1972 года рождения.
  • Начиненов Константин Сергеевич, инспектор по охране - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1983 года рождения.
  • Сидорин Виктор Александрович, инспектор по охране территорий - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1960 года рождения.
  • Сидорин Александр Викторович, инспектор по охране территорий - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1984 года рождения.
  • Пузырев Николай Иванович, водитель пожарной машины Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1968 года рождения.
  • Пузырев Сергей Николаевич, лесной пожарный Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1992 года рождения.
  • Гражданкин Петр Александрович, лесной пожарный Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1971 года рождения.
  • Дарибаев Александр Викторович, тракторист - машинист Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1974 года рождения.
  • Ганьшин Даниил Евгеньевич, водитель пожарной машины Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ ГЛПР "Семей орманы", 1981 года рождения.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:10
246
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх