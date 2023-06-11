Обнародован список лесников, погибших при крупном пожаре в области Абай

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Опубликован список погибших во время пожара в Абайской области. Среди погибших есть двое отцов и их сыновья, передаёт BaigeNews.kz.

В Миниэкологии РК сообщили, что при ликвидации крупного лесного пожара в резервате “Семей орманы”, была утеряна связь с 14-ю сотрудниками Новошульбинского филиала, которые вышли на свой участок для тушения огня. Спустя некоторое время связь с ними была прервана. Незамедлительно были начаты поисковые работы.