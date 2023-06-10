Обстановка на месте пожара в Абайской области стабилизировалась — МЧС

Фото: МЧС РК

Председатель Комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов рассказал о ситуации в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

"В настоящее время обстановка на месте пожара стабилизировалась. С утра к тушению приступили восемь пожарных служб и личный состав задействованных служб. Тушение осложняется высоким температурным фотом, большой площадью горения и порывавми ветра, местами до 10 метров в секунду. В настоящее время производится аэровизуальное обследование первым вице-министром экологии и вице-министром по ЧС. Мы делаем все, чтобы локализовать пожар", — сообщил Нурболат Дербисов.

Аким области Абай, Нурлан Уранхаев, подчеркнул, что РгК "Восток" дополнительно направило 200 военнослужащих и 8 единиц техники для помощи в борьбе с огнем.

"Продолжается тушение пожара в районах сел Поднебесное, Успенка, Каштак, Талица. Дополнительные силы прибывают из Жетысуской, Алматинской, Кызылординской областей, из городов Алматы и Караганда. Сегодняшним утром также выехали 200 военнослужащих и 8 единиц техники РгК "Восток". Работа оперативного штаба продолжается круглосуточно. В Республиканском и областном штабе организована работа телефона "горячая линия". В 7 утра произведено аэровизуальное обследование", – сказал Уранхаев.

Напомним, в Абайской области бушуют лесные пожары. В Семее введён режим ЧС. Сюда стягивают дополнительные силы МЧС из Астаны и Карагандинской области. По распоряжению министра по ЧС Юрия Ильина сегодня с 4 часов утра на место пожара также направлены военнослужащие воинских частей из Карагандинской и Алматинской областей.

Ранее жители эвакуированных сёл Абайской области рассказали, как спасались от пожара.