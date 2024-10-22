Пьяный угрожал оружием: депутата арестовали в Карагандинской области

Депутата Нуринского районного маслихата Серика Бекмагамбетова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Народный избранник также стал фигурантом уголовного дела по двум статьям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Как рассказали в департаменте полиции Карагандинской области, 21 октября в посёлке Ахметауыл нетрезвый мужчина угрожал оружием 60-летнему местному жителю. Стражи порядка установили и задержали 38-летнего депутата районного маслихата.

"В отношении него составлен административный материал по статье "мелкое хулиганство", и по решению суда он арестован на 15 суток. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статьям "угроза" и "незаконное ношение огнестрельного оружия". Все доводы потерпевшего тщательно проверяются. Уголовное дело находится на контроле руководства департамента полиции Карагандинской области", - сообщили в пресс-службе ДП.

Дочь пострадавшего мужчины рассказала создателю Telegram-канала "Патриот", что её отец накануне на проезжей части увидел стоящую машину и посигналил водителю, чтобы он не препятствовал дорожному движению. Но тот, похоже, бросился вдогонку.

"Только папа хотел войти в дом, как услышал сзади мужской крик. Повернулся и увидел возле своей головы ствол огнестрельного оружия. Невестка испугалась, стала кричать. Этот мужчина, который держал оружие, был нетрезвый и кричал: "Я приехал всех ваших аульских на асфальт ложить!" - говорит дочь пострадавшего сельчанина Айнагуль.

Сельчанин стал уговаривать его убрать оружие, призывал поговорить мирно. Мужчина ответил, что является депутатом маслихата, и его все боятся. Затем вроде успокоился и пошёл к машине. Но неожиданно вернулся с ножом и приставил его к животу отца Айнагуль.

"Депутат говорил, что накажет всех мужчин за неуважение к нему. В этот момент мимо проезжала машина, и водитель посигналил. И тогда этот мужчина оставил отца в покое, сел в автомобиль и уехал вслед за той машиной", - рассказала дочь пострадавшего.