Стали известны подробности о побеге задержанного из ИВС в Талгаре

Подозреваемый в изнасиловании ребёнка сбежал из ИВС в Талгаре, находящегося в районном управлении полиции. Дом беглеца взяли под наблюдение. По словам соседей, 26-летнего мужчину обвиняют в надругательстве над племянницей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Мужчина покинул изолятор вечером 21 октября. Его отсутствие заметили около 17:00. Всех полицейских подняли по тревоге. Ночью на выездах из маленького города стояли блокпосты. Задержать его это не помогло.

Известно, что беглецу 26 лет. До того как угодить за решетку, он жил в поселке Теренкара. Его дом полицейские взяли под контроль. Родственники ни с кем общаться не желают.

По словам соседей, беглец привлекался и раньше. Потом жил с матерью. Недавно она удочерила внучку, которая учится в восьмом классе.

"У них в доме жила девочка, которая приходилась подозреваемому племянницей. Об изнасиловании она даже близким не сказала. Потому что знала, что обидчик находится с ней дома. О том, что случилось, как-то узнали учителя пострадавшей. Они сообщили матери. Говорят, изнасилование произошло дома во время летних каникул", - рассказала местная жительница Фатима Отемисова.

Талгарцы, которые живут рядом с изолятором, сильно напуганы. Говорят, подобные ЧП здесь уже случались. Беглецы прятались в чужих огородах.

На территории управления полиции много видеокамер, на контрольно-пропускном пункте работают дежурные. Как подозреваемый покинул изолятор, объяснить никто не может.

Для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка. Ситуация находится на контроле руководства областного департамента полиции.

Стражи порядка обходят общественные места, просматривают видео с камер наблюдения, показывают ориентировки прохожим.