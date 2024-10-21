Осуждённый сын Турлыханова коротал вечера в ресторане и караоке

В суде по делу Нурасыла Болата, сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова, выступил представитель Службы пробации. Он рассказал, где находился осуждённый в ночное время, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По данным представителя Службы пробации, Нурасыл дважды нарушил порядок отбывания наказания: 11 и 12 октября 2024 года.

"При мониторинге платформенного слежения места нахождения установлено, что 11 октября с 19:30 до 21:45 Болат находился в ресторане Elegant Hall, расположенном по адресу: проспект Достык, 50/2. 12 октября с 4:15 до 4:59 Болат находился в караоке Queen, расположенном по адресу: Назарбаева, 275Б", - сказано в докладе.

Это Служба выяснила благодаря электронному средству слежения.

В суде также выступила адвокат осуждённого Назкен Кусаинова, потерпевшая сторона - Анна Чернова, прокурор.

Представитель пробации сообщил, что по состоянию на 21 октября Нурасыл Болат отбыл 6 месяцев из назначенного ему наказания. Осталось - год и пять месяцев. Служба пробации требует заменить ограничение на лишение свободы.

Судья Медеуского районного суда №2 Канат Аринов удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Озвучат вердикт 22 октября в 10:00.

Напомним, сын Даулета Турлыханова Нурасыл Болат проходил фигурантом по уголовному делу о хулиганстве. Заявление на него в феврале 2023 года написала семья юристов - Олег Чернов и Анна Димитриевич. Они заявили, что парень избил их, когда те пытались защитить незнакомую девушку от его нападков.

Депутат мажилиса Даулет Турлыханов комментировал инцидент и заверил, что его сын будет отвечать по закону. Он также извинился за поступок сына.

В октябре 2023 года Нурасыл Болат осужден приговором Военного суда Алматинского гарнизона по ст.107 ч.2 п.п.1), 5) УК за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью супругам Черновым из хулиганских побуждений.

Однако апелляционная инстанция изменила приговор суда, с Нурасыла Болата взысканы в пользу потерпевших расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в сумме 400 000 тенге.



Кассационное рассмотрение состоялось по ходатайству потерпевших, которые просили изменить судебные акты и назначить ему наказание, связанное с лишением свободы.

По итогам рассмотрения уголовного дела судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда изменила судебные акты, Болату Н. назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до 1 млн тенге каждому.

Видео с сыном депутата Даулета Турлыханова Нурасыла Болата, гуляющего ночью в Алматы, на своей странице в Instagram выложила юрист Анна Чернова.