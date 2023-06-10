Пациентов больниц и медтехнику эвакуируют из сёл охваченной пожарами области Абай

Фото: Минздрав РК

В области Абай, где бушуют лесные пожары, на случай, если придётся спасать пострадавших, организованы бригады скорой помощи и подготовлены резервные койки в стационарах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

По данным управления здравоохранения региона, пациенты Центральной районной больницы из села Бородулиха эвакуированы в посёлок Жезкент и многопрофильный стационар БСМП Семея. Готовится эвакуация медицинской техники.

Мужчина 39 лет, находившийся без сознания в результате отравления угарным газом, в состоянии средней степени тяжести доставлен в УПЦ города Семей и ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В районе населенных пунктов, где наблюдается сильное задымление, население полностью эвакуировалось. В село Каштак из города Семей направлено две бригады скорой помощи, в эвакуационном пункте при гостинице Семей дежурит одна бригада СМП. Всех эвакуированных пациентов будут госпитализировать в медицинские учреждения Семея, для этого развернуты дополнительные бригады СМП.

В область Абай в составе правительственной группы сегодня вылетел первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

"В области в условиях ЧС имеется полная готовность к оказанию необходимой медицинской помощи всех уровней", — отмечают в Минздраве.

Напомним, что в связи с угрозой распространения пожара, аким Семея объявил о чрезвычайной ситуации местного масштаба природного характера.

О пожаре на территории "Семей орманы" стало известно 8 июня. Тогда сообщалось о площади возгорания 0,3 гектара. По последним данным, огонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров. Три человека, работавших в лесничестве, погибли. 11 перестали выходить на связь.

Ранее в МЧС заявили, что обстановка в регионе стабилизируется, однако огонь пока не локализован.

Между тем, сегодня от должности Министра по ЧС освобождён Юрий Ильин и назначен новый глава ведомства — Сырым Шарипханов.

Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве. Премьер-министр поручил: минтруда проработать вопрос оказания социальной помощи семьям, пострадавшим от ЧС; минздраву – держать на контроле своевременное оказание медпомощи гражданам в случае необходимости; МВД – обеспечить общественный порядок и сохранность имущества населения.