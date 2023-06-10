- Жара, грозы и пожарная опасность: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье 17:49 170
- Пациентов больниц и медтехнику эвакуируют из сёл охваченной пожарами области Абай 17:31 161
- В аэропорту Токио столкнулись два самолёта 16:47 365
- В Астане запустили водовод, который увеличил давление воды 16:27 388
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 16:10 388
- "Что успел, то и вывез": погорелец из Абайской области потерял в пожаре два дома 16:08 589
- Евгений Фёдоров стал чемпионом Азии по велоспорту 15:58 350
- Пожар в области Абай помогают тушить более 300 военных, ещё 500 — готовы к отправке 15:46 378
- Большая часть очагов пожара в области Абай локализована — МЧС 15:29 353
- Токаев назначил нового главу МЧС 15:13 908
- Китайская компания хочет производить лифты в Казахстане 14:46 377
- 11 вертолётов сбросили более 400 тонн воды в очаги лесного пожара в области Абай 14:27 390
- Школьника нашли мёртвым в Шымкенте 14:15 494
- Пожар произошёл на самом крупном рынке Кыргызстана 13:43 418
- Казахстанцы смогут напрямую летать из Алматы в столицу Пакистана 13:34 544
- Альтаева взяли под стражу на два месяца 13:19 585
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 13:06 404
- Не менее 27 человек погибли от взрыва старого снаряда в Сомали 12:44 391
- Токаева пригласили в Пакистан 12:11 521
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 11:33 1072
- Четверых детей нашли живыми спустя 40 дней после авиакатастрофы в Колумбии 11:24 523
- Боевые корабли строит житель Петропавловска 11:00 414
- Казахстанец после нокаута сразился за золото в Венгрии 10:47 796
- "Вера не должна мешать счастью" - межнациональная семья блогеров о традициях, детях и успехе в TikTok 10:30 884
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10:05 615
- Обстановка на месте пожара в Абайской области стабилизировалась — МЧС 09:46 599
- К тушению пожара в области Абай подключились военные из разных регионов 09:01 514
- Жители эвакуированных сёл Абайской области рассказали, как спасались от пожара 08:52 823
- Скончался Бердибек Сапарбаев 08:40 1896
- Голубев остался без финала турнира в Германии 08:22 631
- Лихорадку денге выявили у отдыхавшего в Таиланде павлодарца 07:35 526
- Село в ЗКО на месяц осталось без связи 06:38 524
- Названа европейская страна, где больше всего одиноких людей 05:15 755
- Село Жамбылской области закрыли на карантин 04:29 604
- Без воды и электричества сидят жильцы ЖК Астаны, где горел паркинг 03:50 568
- Академия госуправления отсудила у своего выпускника 1,5 миллиона тенге 02:31 692
- Соцсети заполнили фейки вокруг лесного пожара в Абайской области 01:07 593
- Лесной пожар в области Абай: девять эвакопунктов подготовили в Семее 00:19 643
- Спасателей из трех областей и Алматы отправят на тушение пожара в область Абай 09.06.2023 841
- В Астане осудили 60-летнюю сотрудницу ДГД 09.06.2023 711
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 782
- Подачу воды ограничат в Алматы 09.06.2023 627
- "Казахстан будет усиливаться в региональном формате" - эксперт из Грузии 09.06.2023 547
- Прокуроры помогли предпринимателям вернуть 1,5 млрд тенге в Жамбылской области 09.06.2023 565
- Когда и у кого будут проверять мобильные переводы в Казахстане 09.06.2023 839
- Гибель всех пропавших при пожаре лесников опровергли в акимате области Абай 09.06.2023 995
- Средний балл на ЕНТ-2023 назвали в центре тестирования 09.06.2023 646
- Западные компании заинтересованы инвестировать в нашу страну - Куантыров 09.06.2023 581
- Часть набережной реки Есентай станет пешеходной в Алматы 09.06.2023 619
- Рассылки с угрозами поступили в СМИ и госорганы в Казахстане 09.06.2023 707
- Был вице-министром и получал взятки: в Антикоре рассказали, в чём подозревают Альтаева 09.06.2023 652
- Центральные улицы перекроют в Астане до 20 июня 09.06.2023 661
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 561
- Представьте, что ваши дети - иностранцы. Врач о симптомах аутизма и РАС 09.06.2023 1104
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 785
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 544
- Министр Дархан Кыдырали призвал журналистов не нарушать закон 09.06.2023 703
- Охранников и воспитателей больше всего ищут работодатели в Казахстане 09.06.2023 620
- Трое работников лесничества погибли при пожаре на востоке Казахстана 09.06.2023 539
- Акимат Алматы подал в суд на подрядчиков за некачественное строительство сетей водоснабжения 09.06.2023 515
- В Семее ввели режим ЧС 09.06.2023 742
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 578
- Кадры из космоса: опубликованы снимки пожара в области Абай 09.06.2023 824
- Перекрывших дорогу из-за проблем с ОСИ астанчан оштрафовали 09.06.2023 1091
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 993
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 1769
- Продлён запрет на вывоз лесоматериалов из Казахстана 09.06.2023 574
- Дикий Арман признан потерпевшим по делу о пытках в полиции 09.06.2023 2086
- Разрушение плотины Каховской ГЭС: уровень воды начал снижаться 09.06.2023 724
- Региональный центр МВФ открыли в Алматы 09.06.2023 671
- Ветер и жара разнесли пожар в "Семей орманы" до 30 тысяч гектаров 09.06.2023 667
- Ушел из жизни 22-летний мастер спорта Казахстана по гимнастике 09.06.2023 1632
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 692
- Останемся без света? Как единый рынок электроэнергии в ЕАЭС отразится на казахстанцах 09.06.2023 860
- Теплосети в Астане хотят повысить тариф в два раза - состоятся публичные слушания 09.06.2023 642
- Астанчане создали ОПГ и выписали фиктивные счета-фактуры на 2,5 миллиарда тенге 09.06.2023 649
- Спрос растёт: Женские вагоны запустят ещё по трём маршрутам в Казахстане 09.06.2023 914
- Казахстан рассматривает Боснию и Герцеговину в качестве перспективного партнёра – Токаев 09.06.2023 791
- Это стоит знать: Как распознать финансовую пирамиду 09.06.2023 630
- Air Astana обжалует штраф в размере почти 7 млрд тенге 09.06.2023 801
- LOADING...
Пациентов больниц и медтехнику эвакуируют из сёл охваченной пожарами области Абай
В области Абай, где бушуют лесные пожары, на случай, если придётся спасать пострадавших, организованы бригады скорой помощи и подготовлены резервные койки в стационарах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.
По данным управления здравоохранения региона, пациенты Центральной районной больницы из села Бородулиха эвакуированы в посёлок Жезкент и многопрофильный стационар БСМП Семея. Готовится эвакуация медицинской техники.
Мужчина 39 лет, находившийся без сознания в результате отравления угарным газом, в состоянии средней степени тяжести доставлен в УПЦ города Семей и ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В районе населенных пунктов, где наблюдается сильное задымление, население полностью эвакуировалось. В село Каштак из города Семей направлено две бригады скорой помощи, в эвакуационном пункте при гостинице Семей дежурит одна бригада СМП. Всех эвакуированных пациентов будут госпитализировать в медицинские учреждения Семея, для этого развернуты дополнительные бригады СМП.
В область Абай в составе правительственной группы сегодня вылетел первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.
"В области в условиях ЧС имеется полная готовность к оказанию необходимой медицинской помощи всех уровней", — отмечают в Минздраве.
Напомним, что в связи с угрозой распространения пожара, аким Семея объявил о чрезвычайной ситуации местного масштаба природного характера.
О пожаре на территории "Семей орманы" стало известно 8 июня. Тогда сообщалось о площади возгорания 0,3 гектара. По последним данным, огонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров. Три человека, работавших в лесничестве, погибли. 11 перестали выходить на связь.
Ранее в МЧС заявили, что обстановка в регионе стабилизируется, однако огонь пока не локализован.
Между тем, сегодня от должности Министра по ЧС освобождён Юрий Ильин и назначен новый глава ведомства — Сырым Шарипханов.
Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве. Премьер-министр поручил: минтруда проработать вопрос оказания социальной помощи семьям, пострадавшим от ЧС; минздраву – держать на контроле своевременное оказание медпомощи гражданам в случае необходимости; МВД – обеспечить общественный порядок и сохранность имущества населения.
-
Trend news
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 782
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 991
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 1767
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 642
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 779
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 770
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 41058
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 1071
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 1531
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 1397
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 1481
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 1031
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 1009
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 2888
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 1144
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2272
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 1110
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 1869
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 1654
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 1485
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 1659
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 3345
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 2151
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 2287
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 1790
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 3122
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 6947
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 1968
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 1500
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 1740
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 2946
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 2962
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 1432
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2092
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 4016
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 1727
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 2219
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 1946
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 1802
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 3962
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 1803
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 1877
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 1891
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 2673
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 4747
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 3071
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 1881
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 2085
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2942
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 2201
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 2474
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 3122
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 3288
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2653
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 2242
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 7616
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 1908
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 4404
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 6052
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 2061
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 3253
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 3313
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 12295
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 2679
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 15690
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 2436
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 2139
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 3174
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 3119
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 2854
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 2905
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 43172
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 6510
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 3701
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 3487
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 11747
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 3918
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 2557
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 3716
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 2736
-
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 16:10 372
- Токаев назначил нового главу МЧС 15:13 869
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 13:06 401
- Токаева пригласили в Пакистан 12:11 516
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 11:33 1061
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10:05 610
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 779
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 560
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 541
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 576
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 690
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 4607
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 1192
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 709
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 834
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 946
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 722
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 730
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 943
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 749
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 3371
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 1159
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2272
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 1220
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 1159
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 1849
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 1257
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 1466
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 1609
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 1761
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 1734
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 1782
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 1452
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 1489
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 1680
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1614
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 1260
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 1428
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 1597
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 1587
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 1637
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 1728
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 1716
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 2123
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 2082
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2942
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 2380
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 2305
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2653
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 1852
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1783
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 1962
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 2034
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 1944
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1879
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 2505
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 2372
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 2795
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 2242
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 2196
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 2480
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 3307
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 3982
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 2832
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 2226
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 3317
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2695
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 3082
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 3413
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 3414
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2784
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 3432
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 2926
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 3028
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 3133
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 3335
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 3532
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2930
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 3474
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 3248