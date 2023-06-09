14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь

Фото: 24.kz

В области Абай бушуют масштабные пожары, которые не могут потушить уже вторые сутки, передает BaigeNews.kz. В местном ДЧС сообщили, что 14 работников лесничеств в регионе перестали выходить на связь. Проводятся мероприятия по их поиску.

"9 июня первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел заседание оперативного республиканского штаба на базе Ситуационного центра МЧС по тушению природного пожара в Абайской области. В ходе заседания с места пожара заслушаны доклады акима области Нурлана Уранхаева и вице-министра по ЧС генерал-майора Марата Кульдикова. По состоянию на 16.00 часов 9 июня в тушении пожара задействованы 662 человека личного состава и 177 единиц техники, 6 вертолетов. Авиационной техникой осуществлено 80 сбросов воды общим объемом 192 тонны", - сообщили в ведомстве.

В оперштабе приняли решение дополнительно направить группировку сил и средств в количестве 133 человек личного состава и 48 единиц техники ДЧС города Астаны и Карагандинской области, а также 4 вертолетов.