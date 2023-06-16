Спасатели из двух регионов покидают место пожара в Абайской области

Фото: МЧС РК

Сырым Шарипханов поблагодарил огнеборцев за высокий профессионализм, проявленное мужество и героизм в борьбе с огнем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС нашей страны.

"Дальнейшая работа будет обеспечиваться лесными пожарными станциями министерства экологии и природных ресурсов, пожарными подразделениями МЧС и воздушными судами", - говорится в сообщении.

К слову, всего с начала борьбы с пожаром осуществлено 2 636 сбросов, общим объемом 7 747 тонны.

Напомним, о пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. За несколько дней огонь распространился более чем на 60 тысяч гектаров. На тушение пожара в "Семей орманы" направили спасателей из трёх регионов и Алматы, а также военных из разных регионов.

9 июня в Семее объявили режим ЧС. Во время лесного пожара была утеряна связь с 14 сотрудниками Новошульбинского филиала, которые вышли на свой участок для тушения огня. Позже стало известно, что все 14 работников лесничества погибли: сначала поступила информация о смерти троих человек, на следующий день во время тушения обнаружили ещё 11 тел погибших. Позже нашли тело еще одного пропавшего при пожаре в Абайской области тракториста, которого не внесли в число жертв трагедии. Экспертиза установила, что 36-летний мужчина "скончался от острой сердечной недостаточности".

Полный список и фотографии погибших можно посмотреть здесь.

По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В Генпрокуратуре заявили, что накажут должностных лиц за халатность, а позже возбудила уголовное дело по ним. Также в надзорном органе проверяют три версии причины пожара в Абайской области. Одна из них - поджог.

12 июня в Казахстане объявлен Днём национального траура. Также президент страны подписал указ о посмертном награждении погибших работников лесничества. Семьям 14 погибших в результате пожара, а также семье тракториста Архипова С. Н., были вручены ключи от новых квартир в Семее.

Локализация по природному пожару на территории природного резервата "Семей орманы" в Абайской области была объявлена 14 июня 2023 года по итогам облета и оценки оперативной обстановки.