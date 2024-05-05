Детские сады приостановили работу в районе Атырауской области
5 Мая, 21:45
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5 Мая, 21:455 Мая, 21:45
1696Фото: pixabay
В Махамбетском районе Атырауской области все детские сады приостановили работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб области по ЧС.
Мера предпринята со сложной паводковой ситуацией в районе.
"Решением Оперативного штаба по ЧС с 6 мая в Махамбетском районе приостанавливают работу все детские сады", — говорится в распространённом сообщении.
Напомним, на паводкоопасных участках в Атырауской области кругласуточно дежурят спасатели, сотрудники акиматов и волонтёры.
По Казахстану после эвакуации в свои дома вернулись почти 50 тысяч жителей.
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