Детские сады приостановили работу в районе Атырауской области

В Махамбетском районе Атырауской области все детские сады приостановили работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб области по ЧС.

Мера предпринята со сложной паводковой ситуацией в районе.

"Решением Оперативного штаба по ЧС с 6 мая в Махамбетском районе приостанавливают работу все детские сады", — говорится в распространённом сообщении.

Напомним, на паводкоопасных участках в Атырауской области кругласуточно дежурят спасатели, сотрудники акиматов и волонтёры.

По Казахстану после эвакуации в свои дома вернулись почти 50 тысяч жителей.