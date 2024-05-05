К пожизненному сроку приговорили педофила в Семее

В Семее педофила приговорили к пожизненному лишению свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал Аbainewskz.

Судебная коллегия по уголовным делам суда области Абай рассмотрела апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов мужчины, который был осуждён по 4-й части 121-й статьи УК РК: "насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего".

Согласно материалам дела, подсудимый надругался над ребёнком, воспользовавшись его беспомощностью.

"В суде гражданин Г. вину не признал, но его действия были доказаны материалами уголовного дела, заключениями судебно-медицинских экспертиз, показаниями потерпевшего, его представителей и свидетелей", — отметили в суде.

Так, специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал его виновным и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. И на основании 2-й части 50-й статьи УК РК ему был наложен пожизненный запрет занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Апелляционная инстанция приговор оставила без изменения. Осуждённый будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.