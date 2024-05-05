Заморозки ожидаются в некоторых регионах Казахстана

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, ночью на юге, юго-востоке и востоке страны – сильный дождь. Лишь на севере, в центре страны погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке – шквал, юго-востоке – град, на северо-западе, юге, в центре – туман.

Ночью в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидаются, в Костанайской области сохраняются заморозки 1-6 градусов, на севере Актюбинской области сохраняются, на западе, севере Павлодарской, Карагандинской областях ожидаются заморозки 3 градуса,

На большей части Мангистауской, на западе, севере, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Карагандинской, на востоке, в центре области Ұлытау, на западе Кызылординской, на юго-западе Актюбинской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

В связи с прогнозом сильных осадков в период 6-7 мая 2024 года в горных и предгорных районах области Жетысу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

В реяде областей объявлено штормовое предупреждение.

6 мая ночью в области Абай ожидается дождь. Днём на юге области гроза. Ветер северо-западный, северный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Мангистауской области ожидается гроза.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге, в горных и предгорных районах, днем в горных и предгорных районах области временами гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте временами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане в первой половине ночи ожидаются временами гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, ночью на востоке области сильный дождь. Днем на востоке, юге области гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 3 градуса. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Караганда: 06 мая ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на юге области Улытау ожидается туман. В центре, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь. В южной половине, центре, горных районах области гроза, град. Ветер северо-западный на севере, востоке, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью при грозе порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем на севере области порывы 15-20 м/с. Ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов. В Кокшетау ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Днём на западе, юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью на западе области, днем порывы 15-20 м/с. Ночью заморозки 1-6 градусов. В Костанае ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Ночью заморозки 1-3 градусов.

Ночью и утром на востоке Атырауской области ожидается гроза.

Ночью на севере Актюбинской области сохраняются заморозки 3 градуса. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере области порывы 15 м/с. В Актобе ночью сохраняются заморозки 1-3 градуса.

Ночью в центре, на востоке Кызылординской области ожидаются туман, днем на севере области гроза. В Кызылорде ожидается ночью туман.

Ночью на западе, севере Павлодарской области ожидаются заморозки 2 градуса, на юге, востоке области туман. Ветер западный ночью на юге области порывы 15-20 м/с.

Днём в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, западный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер юго-западный, западный днем порывы 18 м/с.

В Астане ночью ожидаются заморозки 1-3 градусов.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На территории Восточно-Казахстанской области в связи с повышением температурного фона и ожидаемыми обильными осадками в виде дождя на большей части области 6 мая ожидается формирование склонового и местного стоков, подъемы уровней воды на реках, превышение критических отметок, а также увеличение водности на небольших реках, ручьях и временных водотоках. При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.