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Миллиардер Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба в Англии

5 Мая, 19:22
АВТОР
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esil.news 5 Мая, 19:22
5 Мая, 19:22
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Фото: esil.news

Казахстанский миллиардер Михаил Ломтадзе приобрёл контрольный пакет акций английского клуба "Уиком Уондерерс", передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Официальный ресурсы клуба сообщают, что после одобрения Английской футбольной лиги (EFL), Михаил Ломтадзе, Эдуард Вышняков и Дэн Райс вошли в совет директоров клуба.

 
 
 
 
 
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Публикация от Wycombe Wanderers (@wwfcofficial)

А также в заявлении сказано, что компания Blue Ocean Partners II Limited, принадлежащая Ломтадзе теперь владеет 90 процентами акции клуба "Уиком Уондерерс".

Отметим, что "Уиком" выступает в английской Лиге 1 (третий дивизион английского футбола). Высшим достижением клуба является полуфинал Кубка Англии сезона 2000-01.

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