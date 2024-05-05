Засуха в мае: синоптики уточнили прогноз погоды по Казахстану

В "Казгидромете" уточнили прогноз погоды на май, рассказав, в каких регионах страны ожидается засуха, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметила пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова на брифинге в СЦК, с учётом осадков, выпавших в Казахстане в апреле, и согласно прогнозам синоптиков, в стране увеличивается площадь территории, подверженной риску наступления засухи.

"Засуха ожидается в Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области, в Амангельдинском районе Костанайской области, в Шетском районе Карагандинской области. Умеренно влажными прогнозируются условия в Костанайской области - Карасуский район, в Акмолинской области – Аккольский, Атбасарский, Сандыктауский районы, в Павлодарской области – Актогайский, Успенский районы и окрестности Павлодара, в Западно-Казахстанской области – в Бурлинском, Чингирлауском, Сырымском и Каратобинском районах, в Актюбинской области – в Кобдинском районе", — отметила Алина Исмагулова.

На остальной территории страны, по словам спикера, увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям.