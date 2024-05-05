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Ушёл из жизни племянник великого Абая Балтабек Ерсалимов

5 Мая, 20:33
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пресс=служба Министерства культуры и информации 5 Мая, 20:33
5 Мая, 20:33
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Фото: пресс=служба Министерства культуры и информации

Заслуженный работник Казахстана, почетный гражданин города Семей и Абайского района, известный краевед, филолог и журналист Балтабек Ерсалимов скончался в возрасте 86 лет, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерство культуры и информации РК выражает соболезнования семье и родным краеведа Балтабека Ерсалимова", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Внучатый племянник великого Абая Балтабек Ерсалимов родился 28 февраля 1938 года в Семее. Член Союза журналистов Республики Казахстан, обладатель медалей "Ветеран Труда", "50 лет целине", а также ордена "Құрмет". 

Он принимал активное участие в популяризации произведений Абая Кунанбаева, Шакарима Кудайбердиева, Мухтара Ауэзова. В 1992 году Ерсалимов внес значительный вклад в возрождение журнала "Абай". Ответственный издатель сборника "Абайдың ақын шәкірттері". 

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