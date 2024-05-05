Миллионные выплаты от государства получили ветераны ВОВ к 9 мая

В Казахстане осталось всего 148 ветеранов Великой Отечественной войны. Все они получили единовременную социальную помощь из местных бюджетов ко Дню Победы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Выплаты ветеранам на сегодняшний день произведены во всех регионах Казахстана, а также Астане, Алматы и Шымкенте. Всего из местных бюджетов на эти цели было выделено 187 млн тенге.

"Согласно действующим правилам оказания социальной помощи, суммы единовременных выплат к 9 мая устанавливаются в каждой области индивидуально, в зависимости от возможностей местных бюджетов и решений маслихатов. По рекомендации Министерства труда и социальной защиты населения РК в последние годы в большинстве областей выплаты ветеранам оказываются в едином размере. В этом году средний размер единовременной социальной помощи по республике составил 1,5 млн тенге. При этом во многих регионах выплачены суммы выше среднего размера: в Акмолинской области – 3 млн тенге, Актюбинской – свыше 2 млн тенге. В области Абай, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областях и городах Астана и Алматы участники ВОВ получили по 2 млн тенге", — говорится в сообщении.

Независимо от иных видов социальной поддержки участникам ВОВ ежемесячно перечисляют специальное государственное пособие в размере 16 МРП. В 2024 году это 59 072 тенге.