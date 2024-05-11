Казахстанца арестовали за мат в общественном месте

Пять суток административного ареста получил мужчина за нецензурную брань в общественном месте, передает BaigeNews.kz.

Дело рассматривали как мелкое хулиганство по статье 434 части 1 Кодекса об административных правонарушениях РК.

"По обстоятельствам дела следует, что Б., находясь в общественном месте, выражая явное неуважение к окружающим, выражался нецензурной бранью в адрес Х. Своими действиями Б. проявил неуважение к обществу и нарушил общественный порядок", — рассказали подробности в суде.

Мужчина рассказал, что раскаялся и пообещал впредь не позволять себе это. В суде уточнили, что за мелкое хулиганство предусмотрен штраф в 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. Постановлением суда мужчина подвергнут административному аресту сроком на пять суток.