Казахстанца арестовали за мат в общественном месте
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Пять суток административного ареста получил мужчина за нецензурную брань в общественном месте, передает BaigeNews.kz.
Дело рассматривали как мелкое хулиганство по статье 434 части 1 Кодекса об административных правонарушениях РК.
"По обстоятельствам дела следует, что Б., находясь в общественном месте, выражая явное неуважение к окружающим, выражался нецензурной бранью в адрес Х. Своими действиями Б. проявил неуважение к обществу и нарушил общественный порядок", — рассказали подробности в суде.
Мужчина рассказал, что раскаялся и пообещал впредь не позволять себе это. В суде уточнили, что за мелкое хулиганство предусмотрен штраф в 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. Постановлением суда мужчина подвергнут административному аресту сроком на пять суток.
"Судом мера взыскания в виде 5 суток ареста назначена с учетом степени и характера содеянного, и в целях соблюдения требований законодательства и уважения правопорядка, а также предупреждения совершения новых правонарушений", — отмечается в сообщении.
Самое читаемое
- Грузия с 1 июня ужесточает правила въезда для туристов
- Полиция Алматы перешла на усиленный вариант несения службы
- Война за двор: 8 лет длится борьба между жильцами многоэтажки и владельцем ТЦ в Астане
- Заявившая о насилии жена дипломата размещена в кризисном центре Астаны
- Суд по делу Бишимбаева продолжится 13 мая